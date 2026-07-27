INA se oglasila o ograničenju točenja goriva: Evo što su rekli naš upit

Nakon što je Vlada u ponedjeljak intervenirala i na telefonskoj sjednici donijela nove uredbe o trošarinama i najvišim maloprodajnim cijenama naftnih derivata, RTL Danas pitao je INA-u kako gleda na to da je Vlada dirala u marže distributera.

Uz to smo pitali i do kada će vrijediti ograničenje od 300 litara po točenju.

Odgovor INA-e

Odgovor koji smo dobili u cijelosti prenosimo:

"INA će, kao i do sada, postupati u skladu s odlukama nadležnih institucija i nastavlja osiguravati stabilnu opskrbu tržišta. Ograničenje količine točenja goriva uvedeno je kao privremena operativna mjera kako bi se osigurala dostupnost proizvoda svim kupcima", navodi INA.

"Situaciju kontinuirano pratimo te ćemo svoje aktivnosti prilagođavati razvoju okolnosti. Rafinerija nafte Rijeka radi stabilno i kontinuirano, a INA poduzima sve potrebne korake kako bi opskrba tržišta ostala nesmetana. Kupce pozivamo na odgovornu kupnju, u skladu sa stvarnim potrebama", dodaje INA.

Podsjetimo, od utorka vrijede ove cijene goriva:

Eurosuper 95: 1,62 eura po litri (poskupljenje od 8 centi)

Eurodizel: 1,75 eura po litri (poskupljenje od 16 centi)

Plavi dizel: 1,21 eura po litri (poskupljenje od 19 centi)