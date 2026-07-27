Vlada intervenirala, ovo će biti nove cijene goriva od ponoći: Sve poskupljuje

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Uredbe stupaju na snagu prvoga dana od dana objave, a ovakav režim vrijedit će za sljedeće 14 dnevno razdoblje
Vlada je na telefonskoj sjednici donijela nove uredbe o trošarinama i najvišim maloprodajnim cijenama naftnih derivata koje će vrijediti idućih 14 dana.
Nove cijene goriva iznosit će:
"S obzirom na značajan projicirani rast maloprodajnih cijena derivata, visine trošarine su snižene za 0,04 €/l na dizelsko gorivo i 0,01 €/l za benzin. Istodobno, premije su smanjene za 0,01 €/l za dizelsko i benzinsko gorivo, 0,035 €/l za plavi dizel te 0,02 €/kg za UNP", navode iz Vlade.
Cijene ukapljenog naftnog plina (UNP) također rastu: