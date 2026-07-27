Vlada intervenirala, ovo će biti nove cijene goriva od ponoći: Sve poskupljuje

Vlada je na telefonskoj sjednici donijela nove uredbe o trošarinama i najvišim maloprodajnim cijenama naftnih derivata koje će vrijediti idućih 14 dana.

Nove cijene goriva iznosit će:

Eurosuper 95: 1,62 eura po litri (poskupljenje od 8 centi)

Eurodizel: 1,75 eura po litri (poskupljenje od 16 centi)

Plavi dizel: 1,21 eura po litri (poskupljenje od 19 centi)

Foto: Vlada RH

"S obzirom na značajan projicirani rast maloprodajnih cijena derivata, visine trošarine su snižene za 0,04 €/l na dizelsko gorivo i 0,01 €/l za benzin. Istodobno, premije su smanjene za 0,01 €/l za dizelsko i benzinsko gorivo, 0,035 €/l za plavi dizel te 0,02 €/kg za UNP", navode iz Vlade.

Cijene ukapljenog naftnog plina (UNP) također rastu:

UNP za spremnike – 1,28 eura po kilogramu (poskupljene od pet centi)

UNP za boce – 1,86 euro po kilogramu (poskupljenje od pet centi).