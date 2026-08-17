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POLICIJA OTKRIVA DETALJE /

Francuz pokušao ubiti Hrvata u Zadru, bio je pijan: Zabio mu nož u prsa

Francuz pokušao ubiti Hrvata u Zadru, bio je pijan: Zabio mu nož u prsa
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Foto: ilustracija: Slavko Midzor/PIXSELL

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ubojstva u pokušaju

17.8.2026.
12:07
danas.hr
ilustracija: Slavko Midzor/PIXSELL
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Policija je provela kriminalističko istraživanje nad 39-godišnjim državljaninom Francuske kojeg sumnjiči za pokušaj ubojstva 40-godišnjeg hrvatskog državljanina u Zadru.

Incident se dogodio 15. kolovoza oko 21.50 sati u Ulici Trg kneza Višeslava. Prema policijskim informacijama, nakon druženja i verbalnog sukoba, 39-godišnjak je oštrim predmetom ubo 40-godišnjaka u prsa, s namjerom da ga usmrti.

Ozlijeđeni muškarac zatražio je pomoć, dok je osumnjičenog do dolaska policije zadržao djelatnik Hitne medicinske pomoći.

Pružao otpor policiji

Policajci su 39-godišnjaka na mjestu događaja uhitili uz uporabu sredstava prisile. Prema policijskom izvješću, muškarac je pružao aktivni otpor, nekontrolirano mahao rukama i pokušao se udaljiti.

Tijekom postupanja vrijeđao je i omalovažavao policijske službenike i djelatnike Hitne medicinske pomoći.

Nakon dovođenja u policijske prostorije alkotestiranjem je utvrđeno da je bio pod utjecajem alkohola.

Ozlijeđeni muškarac teško ozlijeđen

Četrdesetogodišnjaku je pružena liječnička pomoć u Općoj bolnici Zadar, gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede.

Policijski službenici su, u suradnji s kriminalističkim tehničarima, obavili očevid na mjestu događaja.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja protiv 39-godišnjaka podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ubojstva u pokušaju.

Osumnjičeni je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske.

ZadarPokušaj UbojstvaNož Napad
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