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POLICIJA GA UHITILA /

Krvavi obračun u Puli: U tučnjavi teško ozlijedio muškarca staklenom čašom

Krvavi obračun u Puli: U tučnjavi teško ozlijedio muškarca staklenom čašom
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Foto: Ilustracija/Srecko Niketic/PIXSELL

Napadač je uhićen, a policija nad njim provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja

29.7.2026.
13:16
danas.hr
Ilustracija/Srecko Niketic/PIXSELL
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U sinoćnjoj tučnjavi u Puli teško je ozlijeđen 43-godišnji muškarac, a policija je uhitila 50-godišnjaka kojeg sumnjiči za napad.

Sve se dogodilo oko 22.45 sati. Policija je dobila dojavu o fizičkom obračunu u Titovom parku, gdje je, prema dosad prikupljenim informacijama, 50-godišnjak napao 43-godišnjaka.

Nakon toga su se obojica uputila prema Ulici sv. Ivana, gdje je sukob eskalirao. Osumnjičeni je muškarca udario staklenom čašom i teško ga ozlijedio.

Napadač je uhićen, a policija nad njim provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja.

Istarska PolicijaPulaFizički Obračun
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