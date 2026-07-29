Krvavi obračun u Puli: U tučnjavi teško ozlijedio muškarca staklenom čašom

U sinoćnjoj tučnjavi u Puli teško je ozlijeđen 43-godišnji muškarac, a policija je uhitila 50-godišnjaka kojeg sumnjiči za napad.

Sve se dogodilo oko 22.45 sati. Policija je dobila dojavu o fizičkom obračunu u Titovom parku, gdje je, prema dosad prikupljenim informacijama, 50-godišnjak napao 43-godišnjaka.

Nakon toga su se obojica uputila prema Ulici sv. Ivana, gdje je sukob eskalirao. Osumnjičeni je muškarca udario staklenom čašom i teško ga ozlijedio.

Napadač je uhićen, a policija nad njim provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja.