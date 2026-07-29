Maloljetnik koji je brutalno pretukao muškarca u Slavonskom Brodu doveden na sud

Maloljetnik osumnjičen da je u noći sa subote na nedjelju brutalno pretukao 31-godišnjaka u Slavonskom Brodu doveden je na Općinski sud u ovom gradu, javlja 24 sata.

Sudac za mladež odlučit će hoće li se maloljetnik braniti sa slobode ili će mu biti određen istražni zatvor, istražni zatvor u domu, mjere opreza ili druge privremene mjere.

Za 24 sata sve je komentirao odvjetnik maloljetnika Zoran Mataić. "On je maloljetnik, još nije napunio 17 godina. Uhićen je jučer oko 14.30 sati, a jutros oko 7 sati predan je pritvorskom nadzorniku. Sukladno proceduri očekuje se ročište pred sucem za mladež Općinskog suda u Slavonskom Brodu."

"Sudac će odlučiti hoće li ga pustiti na slobodu, odrediti mu istražni zatvor ili istražni zatvor u domu, mjere opreza ili određene privremene mjere. Za sada to ne znamo. Sadržaj ćemo vidjeti na samom ročištu", dodao je Mataić, prenose 24 sata.

Napad u Zajčevoj ulici

Podsjetimo, brutalni napad dogodio se u noći sa subote na nedjelju u središtu Slavonskog Broda, u Zajčevoj ulici, u blizini nekoliko noćnih klubova. Prema policijskim informacijama, maloljetnik je napao muškarca (31), koji je nakon svega završio u bolnici.

Sestra žrtve ispričala je da se njezin brat vraćao iz grada i krenuo prema taksi-stajalištu kada ga je presrela skupina mladića. "Kako ga je udario, moj brat je krenuo bježati. Sustigli su ga, srušili na pod i počeli udarati", rekla je.

Ravnatelj Opće bolnice u Slavonskom Brodu Josip Samardžić potvrdio je da je muškarac nakon kraće opservacije otpušten na kućno liječenje uz preporuku daljnjih kontrola. Teže ozljede i unutarnja krvarenja nisu utvrđeni, no njegova obitelj kaže da je psihički vrlo loše.

Društvenim mrežama proširila se stravična snimka nasilja u Slavonskom Brodu. Na snimci se vidi muškarac koji nepomično leži na tlu dok ga mladić udara i vuče po asfaltu. Građane je posebno uznemirilo što se napad odvijao pred više ljudi, a nitko nije odmah priskočio u pomoć.

"Užas. Mislim da takve stvari društvo ne bi trebalo dopustiti", rekli su Željko i Željka iz Slavonskog Broda. "Žalosno je što ga nitko nije zaštitio. Mogla bih plakati, a ne poznajem ga", dodala je Kristina.

Prema riječima sestre, žrtva napadače nije poznavala. Dok su ga udarali, molio ih je da prestanu, sve dok nije izgubio svijest. Psiholog Božidar Nikša Tarabić upozorava da je riječ o potpunom iživljavanju nad osobom koja se ne može braniti.

"Govorimo o dehumanizaciji osobe i potpunom uništenju njezine vrijednosti. To je nešto što nas sve treba jako zabrinuti", rekao je.