Građani šokirani snimkom iživljavanja nad muškarcem: 'Mogla bi plakati, a uopće ga ne poznajem'

Strašan slučaj nasilja u Slavonskom Brodu. Na lokalnom portalu objavljena je uznemirujuća snimka iživljavanja nad muškarcem koju zbog šokantnih detalja nećemo cijelu objaviti.

Na njoj muškarac nepomično leži na cesti, a u blizini je nekoliko muškaraca. Jedan mu prilazi, vuče ga po cesti te ga odjednom počinje udarati rukom po glavi. Tek nakon nekoliko trenutaka, jedan od ostalih mladića reagira i zaustavlja napadača.

Sve se navodno dogodilo u noći sa subote na nedjelju u Zajčevoj ulici u centru Slavonskog Broda. Policija utvrđuje i ostale okolnosti te što je sve prethodilo napadu. Napadnut muškarac je prevezen u bolnicu.

Građani šokirani

"U ranim jutarnjim satima, oko 4.30, na Objedinjeni hitni bolnički prijem Opće bolnice 'Dr. Josip Benčević' primljen je maloljetnik koji je, prema vlastitim navodima, ozlijeđen nakon što ga je fizički napalo više nepoznatih osoba. Obavljen je kompletan dijagnostički pregled, pružena mu je primarna terapija te su obavljeni konzilijarni pregledi. Nakon kraće opservacije otpušten je na kućno liječenje u pratnji oca, uz preporuku daljnjeg liječenja", rekao je ravnatelj Opće bolnice u Slavonskom Brodu, Josip Samardžić.

Građani su šokirani slučajem i smatraju da se ovakvi incidenti moraju spriječiti.

"Najviše me rastužuje to što ga nitko nije zaštitio. Mogla bih plakati, a dijete uopće ne poznajem. Užas", rekla je Kristina.

Na problem upozorava i Željko, koji smatra da je riječ o širem društvenom pitanju.

"Problem je u društvu. Djeca su danas previše prepuštena sama sebi i premalo im se nudi sadržaja za kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Mislim da bi se tome trebalo posvetiti puno više pažnje", rekao je.