Stravične scene iz Slavonskog Broda: Brutalno pretukli mladića dok je ležao na podu
Muškarac koji leži na podu jedva da pokazuje ikakve znakove života
Strašna snimka proširila se društvenim mrežama.
Na njoj se vidi mladić koji u besvjesnom stanju nepomično leži na cesti, a oko njega je nekoliko drugih mladića.
Snimka brutalnog napada počinje u trenutku kada žrtva već leži na kolniku. Jedan od mladića ga udara rukama i dere mu se, a u jednom trenutku ga podiže i miče s ceste. No tu ne staje, nego ga krene udarati po tijelu, a muškarac koji leži na podu jedva da pokazuje ikakve znakove života. U jednom trenutku prošao je i automobil koji se nije zaustavio.
Kako smo neslužbeno doznali, snimka je nastala proteklog vikenda, sa subote na nedjelju (25. na 26. srpnja) u Slavonskom Brodu, u ulici Ivana pl. Zajca kod zgrade FINA-e. Prema neslužbenim informacijama, napadač je navodno maloljetan.
Ozlijeđeni mladić zbrinut je u Općoj bolnici „Dr. Josip Benčević“ u Slavonskom Brodu, gdje mu je pružena liječnička pomoć, a točna kvalifikacija ozljeda zasad nije poznata, piše SBOnline.
"Mlađa djevojka sve je snimila kako bi policiji pomogla u pronalasku počinitelja. Odmah je pozvala policiju i hitnu pomoć te izašla mladiću pomoći", stoji u komentarima.
O cijelom događaju smo upitali i PU brodsko-posavsku te ćemo njihov odgovor objaviti čim ga dobijemo.