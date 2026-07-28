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UZNEMIRUJUĆE /

Stravične scene iz Slavonskog Broda: Brutalno pretukli mladića dok je ležao na podu

Stravične scene iz Slavonskog Broda: Brutalno pretukli mladića dok je ležao na podu
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Foto: Screenshot Facebook

Muškarac koji leži na podu jedva da pokazuje ikakve znakove života

28.7.2026.
8:54
J.S.
Screenshot Facebook
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Strašna snimka proširila se društvenim mrežama. 

Na njoj se vidi mladić koji u besvjesnom stanju nepomično leži na cesti, a oko njega je nekoliko drugih mladića. 

Snimka brutalnog napada počinje u trenutku kada žrtva već leži na kolniku. Jedan od mladića ga udara rukama i dere mu se, a u jednom trenutku ga podiže i miče s ceste. No tu ne staje, nego ga krene udarati po tijelu, a muškarac koji leži na podu jedva da pokazuje ikakve znakove života. U jednom trenutku prošao je i automobil koji se nije zaustavio.

Kako smo neslužbeno doznali, snimka je nastala proteklog vikenda, sa subote na nedjelju (25. na 26. srpnja) u Slavonskom Brodu, u ulici Ivana pl. Zajca kod zgrade FINA-e. Prema neslužbenim informacijama, napadač je navodno maloljetan.

Ozlijeđeni mladić zbrinut je u Općoj bolnici „Dr. Josip Benčević“ u Slavonskom Brodu, gdje mu je pružena liječnička pomoć, a točna kvalifikacija ozljeda zasad nije poznata, piše SBOnline.

"Mlađa djevojka sve je snimila kako bi policiji pomogla u pronalasku počinitelja. Odmah je pozvala policiju i hitnu pomoć te izašla mladiću pomoći", stoji u komentarima.

O cijelom događaju smo upitali i PU brodsko-posavsku te ćemo njihov odgovor objaviti čim ga dobijemo. 

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