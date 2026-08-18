Nives Celzijus pozirala s majkom Mirom, pratitelji složni: 'Kao blizanke'

Pjevačica, starleta i spisateljica Nives Celzijus (44) podijelila je na društvenim mrežama fotografije iz večernjeg izlaska u Opatiji, a društvo joj je pravila majka Mira, koju ne pokazuje često javnosti.

Majka i kći pozirale su u usklađenim crnim kombinacijama. Nives je za izlazak odabrala kratku crnu haljinu, dok je Mira zablistala u elegantnom crnom izdanju.

„Lijepa na mamu“, kratko je napisala Nives uz zajedničke fotografije, a komplimenti pratitelja ubrzo su se počeli nizati. Neki su ih nazvali zgodnim damama, dok su drugi zaključili da majka i kći izgledaju poput blizanki.

Majku rijetko pokazuje javnosti

Mira se uglavnom drži podalje od očiju javnosti, a Nives njihove zajedničke trenutke na društvenim mrežama dijeli tek povremeno. Upravo zato fotografije s majkom redovito privuku pažnju njezinih pratitelja.

Koliko su bliske pokazivala je i ranije. Jednom je prilikom objavila video u kojem vježba s hula-hupom dok istodobno telefonom razgovara s majkom, našalivši se da je toliko napredovala da može istovremeno vježbati i „tračariti s gospođom majkom“.

O odnosu s majkom Nives je svojedobno govorila i za medije. Ispričala je kako su ona, majka Mira i sestra Matea oduvijek bile izrazito povezane te ih je opisala kao „tri mušketira“. Otkrila je i da ih je majka velikim dijelom odgajala kao samohrana majka te da je odrasla u obitelji u kojoj su žene imale glavnu riječ.