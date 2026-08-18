Brat princeze Diane više ne šuti: 'Napokon ću ispričati istinu o svojoj sestri'

Brat princeze Diane, Charles Spencer (62), priprema memoare koji bi mogli rasvijetliti brojne dosad nepoznate detalje iz života jedne od najpoznatijih žena 20. stoljeća, ali i dramatične dane koji su uslijedili nakon njezine tragične smrti.

Earl Spencer, koji će knjigu 'Swan Song' objaviti uoči 30. godišnjice Dianine smrti, odlučio je vlastitim riječima ispričati priču o svojoj sestri – od njihova djetinjstva, preko njezina nesretnog braka s tadašnjim princom Charlesom, pa sve do kaosa i goleme javne tuge koja je uslijedila nakon njezine pogibije u Parizu 1997. godine.

Kako je otkrio, na pisanje ga je potaknulo to što ga posljednjih godina ponovno i ponovno kontaktiraju zbog intervjua o Diani.

"To me uvjerilo da jednom zauvijek zapišem vlastite misli i sjećanja, umjesto da ponovno s nelagodom čitam tuđa mišljenja, od kojih se mnoga temelje na neistinama koje su s vremenom prihvaćene kao činjenice", poručio je Spencer.

Knjiga će biti objavljena diljem svijeta i prevedena na 12 jezika, a očekuje se da će ponuditi dosad neviđen pogled iznutra na jedan od najdramatičnijih tjedana u povijesti britanske kraljevske obitelji.

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'Želim govoriti u Dianino ime'

Charles Spencer posebno je ostao zapamćen po emotivnom i prkosnom govoru koji je održao na Dianinu sprovodu u Westminsterskoj opatiji. Prijenos sprovoda pratilo je oko 2,5 milijardi ljudi diljem svijeta.

U govoru je istaknuo da njegovoj sestri "nije trebala kraljevska titula" kako bi nastavila širiti svoju posebnu čaroliju, a obećao je i da će njezina krvna obitelj štititi prinčeve Williama i Harryja.

Danas kaže da želi učiniti isto – ali kroz knjigu.

"Namjera ove knjige je reći istinu o Diani iz perspektive njezina brata, baš kao što sam pokušao učiniti kada sam govorio na njezinu sprovodu", rekao je.

Dodao je da želi govoriti u njezino ime i prikazati je u pozitivnom svjetlu – kao jedinstvenu, energičnu i karizmatičnu ženu punu ljubavi, ali i nesigurnosti.

"Želim da oni koji su je voljeli dok je bila živa, ali i oni koji su premladi da bi je se sjećali, nakon čitanja shvate tko je ona doista bila", poručio je Spencer.

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Otvorit će i bolne teme iz Dianina života

Spencer je imao priliku izbliza promatrati Dianin život – od njezina djetinjstva i braka s budućim kraljem do njihova gorkog razlaza i razvoda 1996. godine.

U knjizi bi se trebali naći i detalji o turbulentnom razdoblju koje je prethodilo njezinoj smrti, kao i o događajima koji su uslijedili nakon kobne prometne nesreće u Parizu.

Posebnu težinu mogla bi imati njegova perspektiva na Dianin kontroverzni intervju za BBC-jevu emisiju Panorama iz 1995. godine. Spencer je ranije tvrdio da je novinar Martin Bashir do Diane došao koristeći lažne bankovne izvode i niz obmana.

U tom intervjuu Diana je izgovorila jednu od svojih najpoznatijih rečenica o braku s Charlesom: "U ovom braku nas je troje."

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Bio je Dianin mlađi brat, a ona ga je zvala 'Carlos'

Charles i Diana odrasli su u Park Houseu na imanju Sandringham, prije nego što se obitelj 1975. preselila u Althorp.

Diana je mlađeg brata od milja zvala "Carlos", dok je on nju nazivao "Duch", skraćeno od "duchess".

Njihovo djetinjstvo, međutim, nije bilo bez teških trenutaka. Njihovi roditelji razveli su se krajem 1960-ih, nakon čega je uslijedila teška i medijski popraćena bitka za skrbništvo nad djecom.

Spencer je u svojim ranijim memoarima otvoreno pisao i o traumatičnom iskustvu školovanja te zlostavljanju koje je, kako je naveo, doživio kao dječak.

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I danas teško proživljava godišnjicu Dianine smrti

Earl Spencer ranije je govorio o tome koliko mu je teško svake godine kada se približi godišnjica sestrine smrti.

Dianin odlazak i danas izaziva snažne emocije, a Spencer je opisao i koliko mu je teško kada mu ljudi koje nikada prije nije upoznao prilaze i govore gdje su bili kada su čuli da je Diana poginula.

Ipak, smatra da je njezino nasljeđe golemo i da je svatko u njoj pronašao nešto svoje.

"Možda su imali nesretan brak, možda su se borili s poremećajem prehrane. U Diani ima mnogo toga što se može pronaći i uzeti za sebe", rekao je.

Knjiga 'Swan Song' trebala bi biti objavljena u Ujedinjenom Kraljevstvu 22. rujna, u izdanju Penguin Michael Joseph. Na naslovnici će biti elegantna crno-bijela fotografija princeze Diane.

Izdavač Daniel Bunyard knjigu je već opisao kao djelo od povijesne važnosti, ali i kao dosad najintimniji prikaz Diane, upravo zato što ga piše osoba koja ju je poznavala iz perspektive brata.

Knjiga bi tako mogla ponovno otvoriti neka od najosjetljivijih pitanja vezanih uz život i smrt princeze Diane – ali ovaj put iz perspektive čovjeka koji je bio uz nju puno prije nego što je postala jedna od najpoznatijih žena na svijetu.