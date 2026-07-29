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KRALJEVSKA BAJKA /

Na današnji dan Diana i Charles izrekli su 'da': Vjenčanje pratilo 750 milijuna ljudi

Na današnji dan Diana i Charles izrekli su 'da': Vjenčanje pratilo 750 milijuna ljudi
Foto: © Bandphoto/uppa.co.uk/Avalon/Profimedia
Vjenčanje princa Charlesa i Lady Diane Spencer održano je 29. srpnja 1981. u katedrali svetog Pavla u Londonu, a mnogi ga i danas nazivaju "vjenčanjem stoljeća".
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Vjenčanje princeze Diane (36) i tadašnjeg princa Charlesa (77), održano 29. srpnja 1981. u katedrali svetog Pavla u Londonu, ostalo je upamćeno kao jedno od najspektakularnijih kraljevskih vjenčanja u povijesti. Događaj je pred malim ekranima pratilo oko 750 milijuna ljudi diljem svijeta, dok su stotine tisuća građana ispunile ulice Londona kako bi barem nakratko vidjele mladence. U galeriji donosimo zanimljivosti o vjenčanju koje je ušlo u povijest, ali i obilježilo jednu od najpoznatijih ljubavnih priča britanske kraljevske obitelji.

U galeriji pogledajte fotografije koje su obišle svijet i prisjetite se detalja s vjenčanja koje se i danas naziva "vjenčanjem stoljeća".

29.7.2026.
13:39
Hot.hr
© Bandphoto/uppa.co.uk/Avalon/Profimedia
Princeza DianaPrinceza Diana, Princ CharlesPrinc CharlesKraljevsko Vjencanje
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