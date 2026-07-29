Na današnji dan Diana i Charles izrekli su 'da': Vjenčanje pratilo 750 milijuna ljudi

Vjenčanje princeze Diane (36) i tadašnjeg princa Charlesa (77), održano 29. srpnja 1981. u katedrali svetog Pavla u Londonu, ostalo je upamćeno kao jedno od najspektakularnijih kraljevskih vjenčanja u povijesti. Događaj je pred malim ekranima pratilo oko 750 milijuna ljudi diljem svijeta, dok su stotine tisuća građana ispunile ulice Londona kako bi barem nakratko vidjele mladence. U galeriji donosimo zanimljivosti o vjenčanju koje je ušlo u povijest, ali i obilježilo jednu od najpoznatijih ljubavnih priča britanske kraljevske obitelji.

U galeriji pogledajte fotografije koje su obišle svijet i prisjetite se detalja s vjenčanja koje se i danas naziva "vjenčanjem stoljeća".