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S NJIMA NEMA NAPORA /

Ovakve kolege bi svatko poželio: Njihove urnebesne ludorije svima popravljaju dane

Ovakve kolege bi svatko poželio: Njihove urnebesne ludorije svima popravljaju dane
Foto: Reddit
Neki kolege posao ne pretvaraju samo u obavezu, nego i u mjesto puno smijeha, iznenađenja i dobrog raspoloženja. Od urnebesnih spački i kreativnih iznenađenja do malih svakodnevnih ludorija, oni znaju kako razbiti monotoniju i uljepšati dan cijeloj ekipi. Takvi ljudi često postanu zaštitni znak ureda, oni koji će kolegi ostaviti smiješnu poruku, ured ukrasiti na potpuno neočekivan način ili osmisliti šalu o kojoj se priča još danima. Iako njihove ideje ponekad prijeđu granicu očekivanog, upravo zbog njih posao postaje zabavniji, a radno mjesto toplije i opuštenije.
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Dobar kolega može običan radni dan pretvoriti u nešto čemu se svi vesele. Dok neki na posao dolaze samo odraditi svoje zadatke, postoje i oni koji svojim humorom, kreativnošću i ludim idejama popravljaju raspoloženje cijeloj ekipi.

Njihove male spačke, neočekivana iznenađenja i urnebesni potezi često postanu priče koje se prepričavaju mjesecima.

Upravo takvi kolege dokazuju da radno mjesto ne mora biti dosadno i monotono. Nekad je dovoljna samo jedna dobra fora da se cijeli ured nasmije i zaboravi na stres.

Od neobičnih poklona i smiješnih poruka do potpuno neočekivanih akcija, njihova kreativnost nema granica. Izdvojili smo neke od najsmješnijih i najluđih trenutaka koje su kolege priredile jedni drugima. Ove situacije dokaz su da uz prave ljude čak i običan radni dan može postati nezaboravan.

29.7.2026.
13:02
Webcafe.hr
Reddit
KolegeSmijehPosaoUred
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