Bila je najveća Elvisova ljubav: Biste li danas prepoznali Priscillu Presley?

Priscilla Presley (81) desetljećima je jedno od najpoznatijih imena svjetske javne scene. Svjetsku slavu stekla je kao supruga legendarnog Elvisa Presleyja, s kojim se upoznala još kao tinejdžerica. Njihova ljubavna priča godinama je punila naslovnice, a nakon vjenčanja 1967. postali su jedan od najpoznatijih parova svog vremena. Iako je njihov brak završio razvodom samo šest godina kasnije, ostali su u dobrim odnosima sve do Elvisove smrti 1977. godine.

Nakon razvoda Priscilla je uspješno izgradila vlastitu karijeru. Okušala se kao glumica, a publika je posebno pamti po ulozi Jene Wade u popularnoj seriji "Dallas" te po filmovima iz serijala "Goli pištolj". Istovremeno se posvetila poslovnom svijetu i odigrala ključnu ulogu u očuvanju Elvisove ostavštine. Upravo je zahvaljujući njezinoj odluci da Graceland pretvori u muzej i turističku atrakciju, nekadašnji obiteljski dom postao jedno od najposjećenijih mjesta u Sjedinjenim Državama.

Posljednjih godina ponovno se našla u središtu pozornosti zbog filma "Priscilla", redateljice Sofije Coppole, snimljenog prema njezinim memoarima "Elvis and Me". Danas, u 81. godini života, i dalje privlači pozornost svojim izgledom, elegancijom i životnom pričom koja ne prestaje zanimati javnost.

U galeriji pogledajte kako se Priscilla Presley mijenjala kroz desetljeća.