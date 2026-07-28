Ekscentričnim imidžem i skandalima punio naslovnice: Boy George nastupio je i u Vodicama

George Alan O’Dowd, svijetu poznatiji kao Boy George (65), proslavio se kao frontmen grupe Culture Club i jedan od najprepoznatljivijih glazbenika osamdesetih, a njegov androgini izgled, upečatljiva šminka, ekstravagantni šeširi i otvoreno poigravanje rodnim stereotipima izazivali su pozornost gdje god bi se pojavio. Njegovu karijeru nisu obilježili samo hitovi, već i teška ovisnost o drogama, burne veze te sukobi sa zakonom, zbog kojih je 2009. završio i u zatvoru.

Kontroverzna britanska zvijezda posjetila je i Hrvatsku - krajem srpnja 2011. održao je DJ set u popularnom vodičkom klubu Hacienda, gdje je rasplesao brojnu publiku i još jednom pokazao zašto je desetljećima slovio kao jedan od najintrigantnijih likova svjetske glazbene scene.