Prepoznajete li ga? Ovako Boy George izgleda sa 63 godine i 20 kilograma manje

Engleski glazbenik George Alan O'Dowd (63), profesionalno poznat kao Boy George, nikada nije izgledao bolje. Nedavno je izgubio 20 kilograma zahvaljujući lijekovima za mršavljenje koje koriste dijabetičari.

Glazbenik i sam boluje od dijabetesa, zbog kojega mu je liječnik propisao posebne injekcije. Na putu za nastup na Radiju X u Londonu na glavu je stavio svoj kultni šešir koji je kombinirao s kariranim kaputom. Poput pravog buntovnika u svakoj cipeli nosio je vezice druge boje.

Foto: Profimedia

Podsjećamo, u svojem je memoauru "Karma" progovorio o operaciji zatezanja trbuha koju opisuje kao užasno bolno iskustvo.

Foto: Profiemdia

“Vrijeme je da priznam da sam imao tri transplantacije kose negdje između 2015. i 2018. – dvije u Irskoj i zadnju u Los Angelesu – i najčudnija stvar je što se nitko ne sjeća da sam bio ćelav kao obrijani jazavac. Nedugo nakon toga imao sam i zatezanje trbuha, što je bila najgora bol koju sam ikada osjetio jer sam odmah nakon toga otišao na turneju s Cyndi Lauper, i to s vrećicom za krv privezanom za sebe”, pisao je.

Foto: Profimedia

U istom je tekstu progovorio i o plastičnim operacijama.

“Prije toga sam izgubio gotovo 20 kilograma zahvaljujući dijeti za metaboličku ravnotežu i morao sam se riješiti viška kože. Kad me netko pita za ožiljak, kažem da sam dobio blizance carskim rezom. Nikada nisam imao botoks, i možda sam jedini u showbusinessu s vlastitim licem. Nije me strah starenja, čak mislim da sam napokon pronašao sebe. Možda zvuči čudno reći da se osjećam privlačnije, ali stvarno se tako osjećam. Godinama sam se šalio s ‘Seksi sa 60’. To mi je bila ambicija”, tada je naveo.

