Bivša supruga legendarnog Davida Hasselhoffa pronađena mrtva

Američka glumica Pamela Bach Hasselhoff, bivša supruga slavnog glumca Davida Hasselhoffa, preminula je u 62. godini. Kako prenose američki mediji, njezino tijelo pronađeno je u srijedu navečer u njezinom domu u Hollywood Hillsu, piše TMZ.

Hitna pomoć stigla je na adresu nakon što članovi obitelji nisu uspjeli stupiti u kontakt s njom i zabrinuli se za njezinu sigurnost. Po dolasku su je zatekli bez svijesti, a pokušaji reanimacije nisu bili uspješni. Prema policijskom izvješću, uzrok smrti je samoranjavanje vatrenim oružjem. Oproštajna poruka nije pronađena.

Život i brak s Davidom Hasselhoffom

Pamela je upoznala Davida Hasselhoffa 1985. godine tijekom snimanja serije "Knight Rider", u kojoj su oboje imali uloge. Njihova ljubavna priča brzo se razvila, a četiri godine kasnije, 1989., vjenčali su se. U braku su dobili dvije kćeri, Taylor Ann i Hayley, koje su kasnije krenule stopama roditelja u svijetu zabave.

Brak im nije potrajao – 2006. godine uslijedio je buran razvod, tijekom kojeg su se bivši supružnici suočavali s pravnim bitkama oko skrbništva nad djecom i financijskih obaveza.

Glumačka karijera

Iako je najpoznatija po vezi s Hasselhoffom, Pamela je ostvarila i vlastitu glumačku karijeru. Tijekom 1980-ih i 1990-ih pojavila se u brojnim popularnim televizijskim serijama. Osim u "Knight Rideru", glumila je u epizodnim ulogama serija poput "T. J. Hooker", "The Young and the Restless" i "Baywatch", gdje je tumačila lik Kaye Morgan. Također je imala značajnu ulogu u seriji "Sirens", gdje je glumila psihologinju.

