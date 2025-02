Preminula Michelle Trachtenberg, zvijezda serija 'Tračerica' i 'Buffy'

Glumica Michelle Trachtenberg, poznata po ulogama u serijama "Buffy the Vampire Slayer" i "Gossip Girl" preminula je u 39. godini života. Pronađena je mrtva u svom stanu u New Yorku, u blizini Columbus Circlea, u srijedu ujutro, a prema informacijama policije koje je prenio ABC News, njezina majka bila je ta koja je otkrila tijelo.

Izvještaji navode da je glumica nedavno prošla transplantaciju jetre te da je možda imala komplikacije. Smatra se da je preminula prirodnim putem, a policija ne smatra smrt sumnjivom, prenosi New York Post.

Glumica je postala poznata po ulozi Buffyne mlađe sestre Dawn Summers. Također je imala značajnu ulogu u "Tračerici" gdje je igrala Georginu Sparks.

Posljednjih godina zabrinula je svoje obožavatelje zbog objava koje je dijelila na društvenim mrežama. Na fotografijama i videima izgledala je vrlo mršavo. U 2023. godini ponovno je utjelovila svoju ulogu Georgine Sparks u dvije epizode druge sezone.

Njezin posljednji veći projekt bio je u 2021. godini, kada je bila izvršna producentica i voditeljica true-crime dokumentarne serije "Meet, Marry, Murder."

Prošle godine, Trachtenberg se obratila 'hejterima' koji su izrazili zabrinutost zbog njezina zdravlja i izgleda.

"Zabavna činjenica. Ovo je moje lice. Nema pothranjenosti niti ikakvih problema. Zašto mrziti?"

