Nipplepeople uoči nastupa na Dori: 'Nikada nećemo stati pred publiku bez maske'

Nipplepeople je misteriozni hrvatski elektro-pop dvojac koji već godinama intrigira publiku svojim unikatnim zvukom i vizualnim identitetom. Poznati su po tome što nastupaju iskljućivo pod maskama te publika do danas nikada nije vidjela njihova lica.

Njihova glazba kombinira elektro-pop, synthwave i dance ritmove, a pjesme poput "Sutra", "Frka", "Balkan Express" i "Ne volim te" postale su hitovi koji se neizostavno vrte na radijskim postajama. Svojom jedinstvenom pojavom, Nipplepeople su dokazali da anonimnost može biti moćan alat u svijetu glazbe, kojim se naglasak stavlja samo na plodove njihovog rada. Ovaj tjedan slušat ćemo ih na Dori gdje će se s pjesmom "ZNAK" natjecati za plasman na ovogodišnji Eurosong.

Što vas je potaknulo da se prijavite na Doru 2025.?

Nipplepeople su generalno dosta sramežljivi, a prijavom na Doru bili su svjesni da će morati istupati u medijima, koliko god to bilo drugačije od njihovog dosadašnjeg rada. Nazvali smo to svojevrsnim izlaskom iz ormara pa makar i samo jednom nogom. Zato na Doru dolazimo kao tim. Više nismo duo nego trio - dvoje glazbenika i moja malenkost, Marko, dugogodišnji prijatelj, Eurosong šaptač benda, a sada i svojevrsni glasnogovornik. Pokušat ću pogoditi što je članovima benda na umu i to približiti javnosti.

A zašto Dora? Najviše se vodimo neizvjesnošću. Mislim da smo se zato i prijavili. Poželjeli smo se malo nekog nepoznatog adrenalina, zabavne nelagode i slatkog straha.

Kako je izgledalo stvaranje pjesme "Znak" s kojom ćete nastupiti?

Kao i većina njihovih pjesama, ZNAK se začeo spontano i brzo. Porod je bio već neka druga i kompliciranija priča. ZNAK nas vodi kroz priču o prolasku vremena i neminovnim promjenama koje dolaze s krajevima. Bržeg je ritma, a opet nostalgičan. Balansira između prošlih sjećanja i sadašnjeg gubitka, reflektira na nestale trenutke, na ljubavi koje su prolazile. Ipak, ako me ne vara intuicija, i ako sve nisam krivo shvatio, mislim da ZNAK najviše priča o raspadu benda.

Kako se pripremate za nadolazeći nastup?

Moramo priznati da smo Dori i samome nastupu pristupili jako studiozno i ništa ne prepuštamo slučaju. Tako pripreme uključuju svakodnevne kondicijske treninge i pravilnu ishranu, a sve to dokumentiramo u seriji videa na društvenim mrežama kojima želimo cijelo ovo putovanje približiti našim pratiteljima.

Što mislite o konkurenciji na ovogodišnjoj Dori? Za koga biste voljeli da pobijedi u slučaju da to ne budete vi?

Konkurencija je zaista bogata i šarolika i odlična je stvar da na ovogodišnjoj Dori ne postoje jedan, dva favorita već će natjecanje biti zaista napeto. Tu će nastupi odigrati ključnu ulogu pa ćemo i mi tada znati koga bismo najradije, osim nas naravno, voljeli viNipdjeti na pozornici u Baselu.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Što za vas znači mogućnost predstavljanja Hrvatske na Eurosongu?

Velika odgovornost i trema! Ipak treba opravdati to povjerenje koje ti publika da glasanjem na Dori. Istovremeno ogromno uzbuđenje prodefilirati najvećom glazbenom pozornicom na svijetu.

Koje su prednosti i mane nastupanja pod maskama i planirate li ikad pred publikom nastupiti bez maske?

Nema mana. Pod maskom smo zauvijek mladi, a nakon nastupa uvijek slobodno idemo do šanka i wca kroz publiku, prepoznavajući neke ljude iz prvih redova, ali oni nas, gotovo u pravilu ne. Hoćemo li ikad stati pred publiku bez maski? Ne!

Što publika može očekivati od Nipplepeople u budućnosti, bez obzira na ishod Dore?

Trenutno smo čitavim našim bićima posvećeni Dori i daljnje planove smo na kratko stavili na stranu. Doduše postoji jedna stvar koja je u pripremi, a to je objava kratkog doku filma kojim želimo prekrasnu energiju sa naša dva posljednja velika koncerta u Zagrebu i Beogradu približiti široj publici.

