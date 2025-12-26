Bombaški napad na džamiju: Ubijeni vjernici tijekom molitve, objavljene prve snimke

U bombaškom napadu na džamiju u sirijskom gradu Homsu tijekom molitve u petak ubijeno je najmanje šest osoba, a ranjena je 21, priopćile su vlasti, prenosi ABC News.

Fotografije koje je objavila sirijska državna Arapska novinska agencija pokazuju krv na tepisima džamije, rupe u zidovima, razbijene prozore i štetu od požara. Džamija Imam Ali ibn Abi Talib nalazi se u pretežno alavitskom području susjedstva Wadi al-Dhahab u Homsu, trećem najvećem sirijskom gradu.

🇸🇾 Suicide bombing at Imam Ali Shiite mosque in Homs, Syria



A suicide attacker detonated explosives inside the Imam Ali mosque in Homs during prayers.



At least 12 people have been killed and dozens injured, according to local sources.



Emergency services and security forces are… pic.twitter.com/dlgJflF9GL — NEXTA (@nexta_tv) December 26, 2025

SANA, pozivajući se na sigurnosni izvor, izjavila je da preliminarni rezultati istrage ukazuju na to da su unutar džamije bile postavljene eksplozivne naprave. Vlasti tragaju za počiniteljima napada. Oko džamije postavljen je sigurnosni kordon, priopćilo je sirijsko Ministarstvo unutarnjih poslova.

Five people were killed and 15 wounded when a suicide bomber struck the Imam Ali mosque in Homs’ Wadi al-Dhahab district, Syria, during Friday prayers, witnesses reported. The attacker reportedly shouted “Allahu Akbar” before the blast. pic.twitter.com/Gi3tCrBzQ9 — Open Source Intel (@Osint613) December 26, 2025

Oštra osuda napada

Sirijsko ministarstvo vanjskih poslova oštro je osudilo teroristički napad u džamija u gradu Homsu tijekom molitve. Ministarstvo je u izjavi navelo da je "kukavički čin" očigledan napad na ljudske i moralne vrijednosti, odražavajući očajničke pokušaje destabilizacije Sirije i potkopavanja sirijskog naroda.

Foto: Handout/afp/profimedia

U izjavi je ponovno izražena odlučnost Sirije da nastavi borbu protiv terorizma u svim njegovim oblicima, naglašavajući da takvi zločini neće odvratiti njezine kontinuirane napore u jačanju sigurnosti, zaštiti ljudi i pozivanju počinitelja na odgovornost.

Ministarstvo je izrazilo najdublju sućut i iskreno suosjećanje obiteljima žrtava, poželjelo brz oporavak ozlijeđenima i izrazilo punu solidarnost sa sirijskim narodom u ovoj bolnoj tragediji, javlja SANA.

Rasplamsane napetosti

Napetosti su se posljednjih tjedana rasplamsale u nekoliko dijelova Sirije jer dugotrajne sektaške, etničke i političke linije razdora i dalje destabiliziraju zemlju, čak i nakon što su se smirile velike borbe.

Zemlja je od pada predsjednika Bashara al-Assada prošle godine doživjela nekoliko valova sektaških sukoba u napadima pobunjenika predvođenih islamističkom skupinom Hayat Tahrir al-Sham, na čelu s sada privremenim predsjednikom Ahmadom al-Sharaaom.

Assad, koji je i sam alavit, pobjegao je iz zemlje u Rusiju. Članovi njegove sekte bili su izloženi represijama. U ožujku je zasjeda koju su Assadovi pristaše izveli protiv sigurnosnih snaga izazvala višednevne sektaške napade u kojima su stotine ljudi poginule, većinom alaviti.

U ponedjeljak su povremeno izbijali sukobi između sirijskih vladinih snaga i kurdskih boraca, Sirijskih demokratskih snaga, u mješovitim četvrtima u sjevernom gradu Alepu, prisiljavajući na privremeno zatvaranje škola i javnih ustanova i potičući civile da se sklone u zatvorene prostore. Kasno navečer obje strane su potom proglasile prekid vatre usred tekućih napora za deeskalaciju.

POGLEDAJTE VIDEO: Rusi objavili snimku bombardera u akciji uz Europu: