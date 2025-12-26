Treći val uhićenja: Turski nogomet tone sve dublje u skandal koji ta država nije vidjela

U sklopu istrage o namještanju utakmica i klađenju u turskom nogometu tužiteljstvo u Istanbulu objavilo je u petak da su privedene 24 osobe, među kojima je i bivši potpredsjednik Galatasarayja Erden Timur.

Uhićen je i potpredsjednik Eyüpspora Fatih Kulaksiz, te jedan dužnosnik Turskog nogometnog saveza.

Tužiteljstvo u Istanbulu navodi da je izdalo 29 naloga za uhićenje, od kojih se 14 odnosi na nogometaše, koje se sumnjiči da su se kladili da će njihove momčadi doživjeti poraze. Šestoricu nogometaša sumnjiči se da su se kladili i utjecali na ishod susreta Kasimpasa - Samsunspor iz listopada 2024. godine.

Ovo je treći val uhićenja u sklopu istrage o namještanju utakmica i klađenju u turskom nogometu. Zbog toga je u studenome Turski nogometni savez suspendirao 150 sudaca. Također, suspendirano je skoro tisuću nogometaša, od kojih 25 iz Prve lige, dok su ostali igrali za klubove iz druge, treće i četvrte turske lige.

