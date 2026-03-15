Meteorologinja najavila pravu promjenu: Još danas uživajte u suncu, a onda su moguće i pahulje

Prijepodne u unutrašnjosti pretežno sunčano, u gorju i uz obalu nešto oblačnije pa će ponegdje pasti i malo kiše ili poneki kraći pljusak. Puhat će slab, na istoku do umjeren jugoistočnjak, a na moru umjereno i jako jugo. Jutarnja temperatura na kopnu od nula do pet Celzijevih stupnjeva, a uz obalu između osam i 13 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima pretežno sunčano, prolazno će biti umjerene naoblake. Zapuhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, a temperatura oko 19, 20 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčano, puhat će slab do umjeren istočnjak, a temperatura do najviše 20 stupnjeva.

U Dalmaciji djelomice sunčano, a uz povremeno više oblaka će ponegdje pasti malo kiše ili poneki pljusak. Puhat će umjereno do jako jugo, a temperatura oko 17, 18 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu i u gorju promjenjivo, povremeno će biti malo slabe kiše ili pljuskova. Umjereno do jako jugo će navečer oslabjeti, a temperatura većinom od 14 do 18 stupnjeva.

U NOVOM TJEDNU

Vrijeme se u novom tjednu mijenja, još će u ponedjeljak prijepodne biti pretežno sunčano, a onda će postupno rasti naoblaka, krajem dana će biti kiše, a još češće utorak. U gorju će uz nagli pad temperatura kiša prelaziti u susnježicu i snijeg, ali već će u srijedu oborine postupno prestajati, a naoblaka se smanjivati. Puhat će slab do umjeren, utorak prolazno i jak sjeveroistočnjak, a temperatura će biti primjerenija dobu godine.

Na Jadranu još u ponedjeljak pretežno sunčano, ali će prema večeri rasti naoblaka, a navečer će biti kiše i pljuskova. Utorak većinom oblačno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Od četvrtka sunčanije i stabilnije, a temperatura će biti samo malo niža.