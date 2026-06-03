FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SIGURAN FINALIST /

Talijani slave: Berrettini je predao, ali u polufinale ide 104. tenisač svijeta

Talijani slave: Berrettini je predao, ali u polufinale ide 104. tenisač svijeta
×
Foto: Dimitar DILKOFF/AFP/Profimedia

Arnaldijev fantastičan uspon se tako nastavio

3.6.2026.
23:33
Hina
Dimitar DILKOFF/AFP/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Talijani Matteo Arnaldi i Flavio Cobolli izborili su plasman u polufinale drugog teniskog Grand Slama sezone, Roland Garrosa.

Bit će to prvo talijansko polufinale u povijesti Roland Garrosa. Talijani će sigurno imati i predstavnika u finalu, a zadnji talijanski pobjednik u Parizu bio je Adriano Panatta 1976. godine.

Arnaldi se plasirao u polufinale nakon što mu je sunarodnjak Matteo Berrettini predao meč zbog ozljede u drugom setu nakon što je prvi izgubio sa 5-7, a u drugom je gubio 2-5.

Arnaldijev fantastičan uspon se tako nastavio, turnir je započeo kao 104. tenisač svijeta, trenutno je skočio na 34. mjesto.

U polufinalu će igrati protiv sunarodnjaka Flavia Cobollija koji je pobijedio Kanađanina Felixa Augera Aliassimea sa 4-6, 6-4, 6-4, 6-4.

Cobolli je ovom pobjedom izborio svoj prvi plasman u polufinale nekog Grand Slama, a ujedno je i osigurao ulazak među 10 najboljih na novoj ATP ljestvici. Arnaldi je također prvi put dogurao do Grand Slam polufinala.

Roland GarrosMatteo BerrettiniFlavio Cobolli
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike