Rijeka u Finskoj lovi Konferencijsku ligu: Kek iznenadio i ostavio zvijezdu na klupi

Rijeka u gostima kod finskog Ilvesa iz Tamperea igra uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Konferencijske lige.

Konferencijska liga, 3. pretkolo 0 Ilves : 0 Rijeka

ILVES: Krkalić - Pettersosn, Valsanen, Kumpu, Rale - Multala, Popovitch, Raap - Kanga, Hytonen, Suvanne

RIJEKA: Todorović - Oreč, Majstorović, Barco, Devetak - Dantas, Pavić - Lasickas, Puljić, Janković - Adu-Adjei

UŽIVO

- Bliži se početak.

- Stigli su sastavi. Nema Fruka u prvoj postavi.

NAJAVA

U prvoj utakmici Rijeka je na Rujevici slavila 1:0 golom Nike Jankovića. Pobjednik će u play-offu igrati protiv boljeg iz susreta irskog Bohemiansa i danskog Midtjyllanda. Danci su napravili veliki korak prema prolasku pobjedom 2:0 u prvoj utakmici u Dublinu.

Glavni sudac je Genc Nuza (Kosovo).

Uzvratnu utakmicu 3. pretkola Konferencijske lige Ilves - Rijeka ekskluzivno gledajte od 18 sati na RTL-u i platformi VOYO, a u tekstualnom prijenosu pratite na portalu Net.hr.