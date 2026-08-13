Rijeka u Finskoj lovi Konferencijsku ligu: Kek iznenadio i ostavio zvijezdu na klupi
TIjek uzvratne utakmice 3. pretkola Konferencijske lige Ilves - Rijeka pratite UŽIVO na portalu Net.hr
Rijeka u gostima kod finskog Ilvesa iz Tamperea igra uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Konferencijske lige.
ILVES: Krkalić - Pettersosn, Valsanen, Kumpu, Rale - Multala, Popovitch, Raap - Kanga, Hytonen, Suvanne
RIJEKA: Todorović - Oreč, Majstorović, Barco, Devetak - Dantas, Pavić - Lasickas, Puljić, Janković - Adu-Adjei
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- Bliži se početak.
- Stigli su sastavi. Nema Fruka u prvoj postavi.
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U prvoj utakmici Rijeka je na Rujevici slavila 1:0 golom Nike Jankovića. Pobjednik će u play-offu igrati protiv boljeg iz susreta irskog Bohemiansa i danskog Midtjyllanda. Danci su napravili veliki korak prema prolasku pobjedom 2:0 u prvoj utakmici u Dublinu.
Glavni sudac je Genc Nuza (Kosovo).
Uzvratnu utakmicu 3. pretkola Konferencijske lige Ilves - Rijeka ekskluzivno gledajte od 18 sati na RTL-u i platformi VOYO, a u tekstualnom prijenosu pratite na portalu Net.hr.
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