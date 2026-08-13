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Rijeka u Finskoj lovi Konferencijsku ligu: Kek iznenadio i ostavio zvijezdu na klupi

Rijeka u Finskoj lovi Konferencijsku ligu: Kek iznenadio i ostavio zvijezdu na klupi
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Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

TIjek uzvratne utakmice 3. pretkola Konferencijske lige Ilves - Rijeka pratite UŽIVO na portalu Net.hr

13.8.2026.
16:40
Sportski.net
Nel Pavletic/PIXSELL
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Rijeka u gostima kod finskog Ilvesa iz Tamperea igra uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Konferencijske lige. 

Konferencijska liga, 3. pretkolo
13. 08. 2026.
18:00
0
Ilves
 
:
0
Rijeka
 

ILVES: Krkalić - Pettersosn, Valsanen, Kumpu, Rale - Multala, Popovitch, Raap - Kanga, Hytonen, Suvanne

RIJEKA: Todorović - Oreč, Majstorović, Barco, Devetak - Dantas, Pavić - Lasickas, Puljić, Janković - Adu-Adjei

UŽIVO

- Bliži se početak. 

- Stigli su sastavi. Nema Fruka u prvoj postavi. 

NAJAVA

U prvoj utakmici Rijeka je na Rujevici slavila 1:0 golom Nike Jankovića. Pobjednik će u play-offu igrati protiv boljeg iz susreta irskog Bohemiansa i danskog Midtjyllanda. Danci su napravili veliki korak prema prolasku pobjedom 2:0 u prvoj utakmici u Dublinu. 

Glavni sudac je Genc Nuza (Kosovo).

Uzvratnu utakmicu 3. pretkola Konferencijske lige Ilves - Rijeka ekskluzivno gledajte od 18 sati na RTL-u i platformi VOYO, a u tekstualnom prijenosu pratite na portalu Net.hr.

Hnk RijekaKonferencijska LigaUživo
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