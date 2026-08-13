Boris se javio iz Finske uoči ključne utakmice Rijeke: Ovo su najnovije informacije

OGROMAN ULOG /

Iz finskog Tamperea se uoči uzvratne utakmice 3. pretkola Konferencijske lige između Ilvesa i Rijeke javio reporter RTL Danas Boris Jovičić koji je otkrio najnovije informacije.

Uzvratnu utakmicu 3. pretkola Konferencijske lige Ilves - Rijeka ekskluzivno gledajte u četvrtak od 18 sati na RTL-u i platformi Voyo, a u tekstualnom prijenosu pratite na portalu Net.hr.

Rijeka u uzvrat ulazi s prednošću od jednog gola iz prve utakmice, koju je prošloga tjedna na svojoj Rujevici pobijedila 1:0.

"Savršenih 18 stupnjeva, idealni uvjeti za nogomet i jako težak domaćin. Ilves je domaćinska momčad, a to najbolje govori i njihov rezultat koji su ostvarili prije godinu dana i prije dvije godine. Prošle godine su ovdje dobili s čak 4:3 nizozemski AZ, a prije dvije godine s 2:1 bečku Austriju. Dovoljno upozorenje za sve one koji prate nogomet, a vjerujem da ga itekako prate u stožeru Rijeke. I Matjaž Kek je i sam rekao da bi ipak ova utakmica trebala biti u kojoj će se najviše pitati samo Rijeku. Podloga je neobična umjetna trava koja je u potpunosti jako tvrda. Bit će zanimljivo vidjeti kako će se Rijeka priviknuti na tu podlogu. Kek je i sam rekao jučer da na treningu imaju 60 minuta da se priviknu i onda kad krene utakmica, da je zapravo to to. Što se tiče samog Tamperea, dan je prošao mirno. Nema neki preveliki interes za ovu utakmicu među domaćim navijačima, oko pet tisuća će biti onih koji će navijati za Ilves, stotinjak će ih doći iz Rijeke i nadamo se na lijep način ispratiti ovu večer i proslaviti s Rijekom", rekao je Jovičić na početku, a cijelo javljanje pogledajte u videu.