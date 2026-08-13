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DRAMA SE ZAHUKTAVA /

Hajduk oštro odgovorio Piriću: 'Dužni smo opovrgnuti navode kako bismo zaštitili integritet'

Hajduk oštro odgovorio Piriću: 'Dužni smo opovrgnuti navode kako bismo zaštitili integritet'
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

'Transparentnost u komunikaciji ključna je za uspostavljanje povjerenja i partnerstva na bilo kojoj razini, a ona je od samog početka izostala', napisao je, između ostalog, Hajduk

13.8.2026.
15:28
Sportski.net
Ivo Cagalj/PIXSELL
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Nakon što je jutros izašla vijest kako propada posao između WhiteBIT-a i Hajduka nastala je prava drama.

Najprije se Ivica Pirić, svojevrsni predvodnik ideje oglasio u Slobodnoj Dalmaciji, da bi potom Hajduk putem službenih kanala demantirao svojeg bivšeg igrača:

"Kao što smo ranije komunicirali, HNK Hajduk službenu komunikaciju vodio je s predstavnicima tvrtke WhiteBIT. Ivica Pirić nije bio uključen u komunikaciju sa službene strane stoga nas ne čude dezinformacije koje su danas komunicirane u Slobodnoj Dalmaciji. U posljednjem priopćenju za medije vezanom uz potencijalno partnerstvo Hajduka i tvrtke WhiteBIT, jasno smo komunicirali kako prijedlog za partnerstvo uključuje puno stavki i detalja koje je prethodno potrebno detaljno razmotriti.

Jedan dio partnerske ponude se odnosio upravo na pristup našim članovima i navijačima, o čemu bi direktno ovisili i potencijalni bonusi. Zato smo dužni opovrgnuti pogrešne navode koje je Ivica Pirić danas iznio u Slobodnoj Dalmaciji, a iako to nije poslovna praksa, spremni smo i javno objaviti ponudu kako bismo zaštitili integritet Kluba, članova i navijača.

Transparentnost u komunikaciji ključna je za uspostavljanje povjerenja i partnerstva na bilo kojoj razini, a ona je od samog početka izostala i time nepovratno narušila odnose, posebno komunikacijom kroz medije uoči važnih utakmica za Klub", napisao je Hajduk na svojim društvenim mrežama.

Hajduk
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