Drama oko 37 tisuća tona otpada: Oporba se okuplja, čeka se potez Milanovića

Na sredini ljetne stanke oporbene stranke traže povratak u saborske klupe radi izvanredne sjednice na kojoj bi se raspravljalo o odgovornosti za nezakonito odlaganje otpada na području Gospića, a hoće li predsjednik Republike Zoran Milanović sazvati izvanrednu sjednicu, o čemu mediji nagađaju, službeno se nije moglo doznati.

Na upit Uredu predsjednika razmatra li Milanović sazivanje izvanredne saborske sjednice, do poslijepodne nije stigao odgovor.

Novi list objavio je, pozivajući se na neslužbene informacije iz Ureda predsjednika, da predsjednik Milanović razmatra mogućnost da prekine godišnji odmor zastupnika i predloži izvanrednu sjednicu posvećenu problemu nezakonito odloženog otpada u Lici, ali i drugim sličnim slučajevima u Hrvatskoj. Pritom, navodi, na dnevnom redu ne bi bio i prijedlog za glasovanje o nepovjerenju Vladi.

To bi, smatraju na Pantovčaku, a prenosi Novi list, bilo ipak preduboko predsjednikovo miješanje u političke odnose u Hrvatskoj.

Posljednja izvanredna sjednica prije tri godine

Izvanredna sjednica hrvatskog parlamenta na zahtjev predsjednika Milanovića sazvana je i prije tri godine, od 21. do 23. srpnja 2023., a nakon molbe oporbenih stanaka. Milanović je tada kazao da zastupnicima ''daje ključeve dvorane'', ali na sjednicu nije došao.

Tada su na dnevnom redu bile dvije točke - zaključak kojim bi se Vladu obvezalo da poduzme mjere za uredno funkcioniranje sudbene vlast, nakon višetjednog štrajka u pravosuđu, te zaključak kojim bi se Vladu obvezalo da utvrdi institucije i osobe odgovorne za financijsku štetu nanesenu HEP-u, u slučaju poznatom kao afera ''plin za cent".

Tko može zatražiti izvanredu sjednicu?

Hrvatski sabor redovito zasjeda od 15. siječnja do 15. srpnja te od 15.rujna do 15. prosinca. Prema članku 79. Ustava, izvanredno zasjedanje može tražiti predsjednik Republike, Vlade ili većina zastupnika. Izvanredno zasjedanje može sazvati i predsjednik Sabora, uz prethodno pribavljeno mišljenje klubova zastupnika parlamentarnih stranaka.

Iako se o ličkom odlagalištu, kao i o drugim sličnim odlagalištima u Hrvatskoj, pisalo i prije, slučaj iz Gospića došao je u središte pozornosti početkom ovog mjeseca kada je USKOK objavio nalaz i mišljenje vještaka zaštite okoliša za lokaciju industrijskog kompleksaa Gospić, Bilajska 50, i dopunu tog nalaza, sačinjene od strane Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Na lokaciji su utvrđene značajne količine otpada (37 tisuća tona) različitog sastava i svojstava, uključujući otpad klasificiran kao opasan, odnosno ekotoksičan. Analize su potvrdile izrazito povišene koncentracije štetnih i opasnih tvari poput bakra, cinka, olova i antimona.

O toj će temi zastupnici će u petak raspravljati u Gospiću, gdje će se održati izvanredna sjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode koju je sazvala predsjednica tog odbora Dušica Radojčić (Možemo!). No, oporba traži i izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora, a najavljuju i pokretanje procedure za opoziv Vlade.