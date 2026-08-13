Članovi odbora traže dolazak Turudića na sjednicu u Gospiću: 'Želimo dobiti informacije'

HDZ-ova većina u saborskom Odboru za zaštitu okoliša i prirode traži da se na sjednicu u Gospiću pozove glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića.

Potpredsjednik Odbora Željko Lacković o tome je obavijestio predsjednicu Odbora Dušicu Radojčić ali i samog Turudića, navodeći da bi trebao sudjelovati u raspravi o poduzetim aktivnostima, rizicima za okoliš i zdravlje ljudi te planiranoj sanaciji opasnog otpada u Gospiću.

Zahtjev za dolazak Tudrića na sjednicu Odbora, uz potpredsjednika Lackovića, potpisali su HDZ-ovci Ante Sanader, Ljubomir Kolarek, Željko Glavić, Damir Mandić i Pero Ćosić te DP-ovac Tomislav Josić i Marija Selak Raspudić iz stranke Drito.

Traže odgovore o sanaciji i rizicima za zdravlje

Članovi Odbora smatraju da je Turudićevo sudjelovanje potrebno jer bi rasprava mogla obuhvatiti i pitanja s kaznenopravnim aspektom.

Od glavnog državnog odvjetnika žele dobiti informacije, mišljenje i odgovore na pitanja iz djelokruga Državnog odvjetništva Republike Hrvatske (DORH).

Zahtjev temelje na članku 57. stavku 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kojim je predviđena mogućnost pozivanja drugih osoba na sjednice radnih tijela radi pribavljanja mišljenja o temama o kojima se raspravlja.

Dvije važne točke dnevnog reda

Podsjetimo, sjednicu Odbora u Gospiću koja će se održati u petak u 16 sati, sazvala je predsjednica Odbora Dušica Radojčić (Možemo).

Pozvane su ministrice zaštite okoliša i zdravstva, Marija Vučković i Irena Hrstić, koje bi na prvoj točki sjednice građane trebale informirati o poduzetim aktivnostima, rizicima za okoliš i zdravlje ljudi, planiranom tipu, te vremenskom i financijskom okviru sanacije.

Na drugoj točki glasat će se o prijedlogu Radojčić za javno saslušanje ministrice zaštite okoliša Marije Vučković, direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luke Balena, ministrice zdravstva Irene Hrstić, zamjenika glavnog državnog inspektora Ivana Samca i župana Ličko-senjske županije Ernesta Petryja, te gradonačelnika Gospića Darka Milinovića i drugih tijela.

Nužna podrška HDZ-a

Za javno saslušanje koje bi se trebalo održati odmah u utorak, 18. kolovoza 2026., nužna je većinska podrška na Odboru za zaštitu okoliša i prirode, odnosno HDZ-ova većina.

"Javno pozivam kolege iz HDZ-a, kao i ostale članove odbora da se odazovu sjednici kako bismo imali kvorum i mogli od odgovornih čuti informacije o okolnostima koje su dovele do ovog nezapamćenog zagađenja i opasne prijetnje za zdravlje građana Gospića i Like", poručila je Radojčić.

"Tražimo jasnu sliku lanca odgovornosti od najviših do najnižih sudionika, od dozvola za uvoz otpada, ponovnog izdavanja dozvola za gospodarenje otpadom nakon njenog ukidanja, tko je prevozio otpad, tko je vidio, a nije reagirao. Za ovako teško ugrožavanje zdravlja ljudi onečišćenjem okoliša treba primijeniti maksimalne zakonske kazne zatvora. Treba također reći i da će zbog propusta i korupcije države financijsku štetu jako skupe sanacije, govori se o oko 125 milijuna eura, platiti građani", ističe Radojčić.