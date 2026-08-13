Komičarka ogorčena na sustav: 'Pijani idiot mi je ubio mamu, a pogledajte što kaže odvjetnik'

Poznata hrvatska stand-up komičarka Marina Orsag (47) obilježila je treću godišnjicu smrti svoje majke objavom na Instagramu u kojoj je iskazala ogorčenje hrvatskim pravosudnim sustavom. Ni nakon tri godine, osoba odgovorna za smrt njezine majke još nije počela služiti zatvorsku kaznu.

'Okvirno. Krenuo. Kao da u teretanu kreće'

Njezinu reakciju potaknula je poruka koju je dobila od svog odvjetnika. Napisao je kako će se početkom rujna saznati detalji o tome kada bi počinitelj okvirno trebao krenuti na služenje kazne, a upravo je ta rečenica izazvala njezinu ljutnju.

"Danas je tri godine od kad je pijani idiot s prebrzom i neispravnom vožnjom ubio moju mamu", započela je Orsag svoju objavu. "Ovo je informacija koju sam danas dobila od odvjetnika... Okvirno. Krenuo. Kao da u teretanu kreće. Okvirno nabijem hrvatsko pravosuđe", napisala je.

U nastavku je objasnila kako odbija da ovaj dan bude spomendan dok pravda ne bude zadovoljena. "Ne želim više majko na današnji dan imati sjećanje na tebe i raditi posvete. Ne dok on ne završi u zatvoru. Uostalom, danas je najgori dan za to. Postoji tvoj rođendan, toliko divnih datuma s uspomenama. Na ovaj dan želim samo nestati i još više želim i da Hrvoje nestane. Okvirno", zaključila je poruku.

Stotine komentara podrške

Brojni pratitelji suosjećali su s komičarkom pa je ispod objave dobila lavinu podrške. "Hrvatsko pravosuđe je najveća rak rana našeg društva", "Jezivo u kakvom svijetu živimo!", "Ne bi on meni dočekao odsluženje kazne", samo su neke od poruka koje je dobila, a podršku joj je uputila i pjevačica i voditeljica Vlatka Pokos (56).