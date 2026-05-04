Poljubac u javnosti: Marina Orsag objavila romantičnu fotografiju sa suprugom

Poznata hrvatska stand-up komičarka Marina Orsag (47), koja od kraja 2025. godine živi u Nizozemskoj, na svom je Instagram profilu podijelila romantičnu fotografiju sa suprugom. Objava, nastala tijekom proslave Dana kralja, jednog od najvećih nizozemskih nacionalnih praznika, oduševila je brojne pratitelje.

Fotografija prikazuje Marinu i njezinu suprugu kako zagrljene hodaju ulicom prepunom slavljenika. Na spomenutoj fotografiji stoji kratka poruka: ''Slobodna ljubav na Dan kralja u Amsterdamu.

Marina Orsag nije samo jedna od najvećih zvijezda stand-up komedije u Hrvatskoj već je i jedna od rijetkih javnih osoba u regiji koja otvoreno govori o svojoj seksualnoj orijentaciji.

''Tako je, preselila sam se u Nizozemsku i to u Utrecht. Preselila sam se s partnericom na minimalno godinu dana i jako sam uzbuđena jer grad izgleda kao razglednica. Kada me prijatelji pitaju kako izgleda, kažem da izgleda kao da su Amsterdam i centar Ljubljane vodili ljubav i rodili najljepše dijete'', rekla je nedavno za Net.hr.

Inače, sredinom prošle godine Marina je izgovorila ''sudbonosno da'' svojoj dugogodišnjoj partnerici o kojoj se ne zna mnogo.

