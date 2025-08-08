Marina Orsag o uzbudljivim projektima, vjenčanju i hejterima: 'Ja nisam provokator, samo živim svoj život'

Poznata stand-up komičarka Marina Orsag (46), ujedno i jedna od vodećih osoba stand-up kluba Studio Smijeha, a koja je 2009. godine organizirala prvi stand up festival PANČ – ovih dana ima dvostruki razlog za slavlje. Osim toga što nakon 12 godina vraća PANČ festival u Zagreb na prepoznatljivu lokaciju kluba Boogaloo, nedavno je i uplovila u bračne vode, odnosno sklopila životno partnerstvo.

Lijepu vijest podijelila je s pratiteljima na Instagramu s napomenom da identitet partnerice ne želi otkrivati, dok je u razgovoru s nama priznala kako je s izabranicom uživala u svakom trenutku njihove intimne proslave vjenčanja prepune ljubavi. Pričala nam je i o mržnji koju LGBT zajednica dobiva pa tako i ona sama, s obzirom na to da je dio iste, ali i kako izgleda proces vjenčanja ovakvog tipa. Pored vjenčanja, veseli je i nekoliko projekata o kojima možete pročitati u nastavku.

Nakon 12 godina, krajem mjeseca ove godine, u Zagreb stiže PANČ Festival stand up komedije. Vi ste voditeljica festivala. Jeste li uzbuđeni?

Jako sam uzbuđena i jedva čekam da se terasa kluba Boogaloo zatrese gromoglasnim smijehom taman za kraj zagrebačkog ljeta. Naime, taj festival je bio prvi festival stand up komedije u Hrvatskoj ikada, 2009. godine u Tvornici Kulture, a koji se kasnije održao u Zadru i Osijeku. To su prvi gradovi koji su imali priliku imati jedan tako veliki stand up spektakl od tri dana. Ima i jedna anegdota oko tog prvog festivala u Zagrebu. Organizirala sam ga sama i uspjela dogovoriti puno medijskih pokrovitelja i sponzora. Međutim, bez obzira na ogromnu promociju, na sam dan početka festivala bilo je prodano tek stotinjak ulaznica za svaki dan. Sjedila sam u backstageu zureći u jednu točku, znajući da sam u tom trenutku dužna preko 45.000 kuna (5.972 eura) za sve troškove organizacije i produkcije. Pogledala sam sestru i kroz smijeh joj rekla da za tri dana tražim azil u BiH jer ne mogu vratiti sav taj novac. Nekih pola sata kasnije, sestra me s osmijehom na licu pozvala da izađem ispred Tvornice. Kada sam izašla, vidjela sam red skoro do autobusnog kolodvora. Suze su mi krenule od sreće. Na kraju je prvi dan došlo oko 700 ljudi, drugi dan oko 800, a treći 950. Festival se pokazao jako uspješnim i dokazao da je stand up komedija prijeko potrebna kulturi države i građana.

Festival je nažalost stao nakon par godina zbog velikih obaveza oko scene i tadašnje situacije u državi, ali me iznimno veseli što se sada vraća. Također sam zahvalna što je projekt ovaj put podržao i Grad Zagreb.

Foto: Marko Prpic/pixsell

Koliko ljudi očekujete ove godine i čemu se nadate?

Kao što možete zaključiti iz prethodne anegdote – više ništa ne očekujem (smijeh). Ipak, vjerujem u zagrebačku publiku. S obzirom na to da je ovo jedini festival koji donosi raznolikost po karakteru, spolu i nacionalnosti, nadam se da će ponovno zaživjeti kao i u prvim godinama.

Ideja i cilj su mi da stand up festivali u Hrvatskoj, ne samo ovaj zagrebački, postanu omiljena destinacija svjetskim komičarima i komičarkama jer imamo sve predispozicije za to – od jedne od najljepših zemalja pa do jedne od najjačih stand up scena.

Ima li neki projekt osim ovog koji također s nestrpljenjem čekate?

Ima ih nekoliko, iako još nemam točne datume. Veseli me što ću napokon dovršiti priručnik za stand up komediju, veseli me i povratak Smjehotres projekta, KULstošija projekta i drugih. Klub još ne vraćam, ali se nadam da ću i to uskoro.

Trenutno mi je najveći fokus osnaživanje ženske stand up scene u Hrvatskoj i regiji jer se scena, nažalost, pretvorila u 'kobasica' tulum. To se neće promijeniti dok žene ponovno ne preuzmu stvari u svoje ruke. Najviše ću se posvetiti tome i "Laughemme" festivalu.

Nedavno ste se udali. Jeste li zadovoljni kako je sve prošlo?

Prezadovoljna sam. Na našoj proslavi bili su samo oni ljudi koji su zaista htjeli biti ondje i sve je bilo predivno, prepuno pozitive i ljubavi. Također mi je drago što smo svima na ulazu oduzeli mobitele – na čemu su nam se svi poslije zahvaljivali jer je upravo zbog toga večer imala posebnu atmosferu. Najviše sam zadovoljna time što smo nas dvije zaista uživale u svakom trenutku, dobro se zabavile i isplesale – što nam je rečeno da nije čest slučaj na svadbama. Izbacile smo gotovo sve protokole i htjele jednostavno dobru zabavu bez pritiska na kojem će se svi ludo zabaviti. To smo i dobile.

Foto: Sandra Simunovic/pixsell

Kako izgleda proces planiranja LGBT vjenčanja u Hrvatskoj? Što biste poručili onima koji se odluče na isto?

Ovisi što želite od svog vjenčanja, ali u suštini, sve je isto kao i kod vjenčanja straight para. Najbitnije je da sve, od prostora do cateringa, nađete među ljudima koji nisu negativno usmjereni prema tome što radite – tada je sve lako. Što se tiče zakonskog dijela kod matičara, ni toga se ne treba bojati. Nama je matičarka rekla, a kasnije su to potvrdili neki prijatelji i u drugim gradovima, da dosta matičara i matičarki više vole voditi LGBT vjenčanja i 'bore' se tko će ih odraditi jer je zabava na vjenčanjima bolja i da se na tim vjenčanjima baš uvijek osjeti iskrena ljubav i želja za zajedništvom – to su njene riječi. Iako znamo da to nisu svi matičari i matičarke, to nas je jako razveselilo. Svima koji žele isto, poručujem da se ne boje. Matičari eto jedva čekaju, a papir kao takav ne dokazuje ljubav, već osigurava pravnu zaštitu odnosa – koja ponekad zaista treba. Znam da ovo zvuči neromantično, ali realno to je tako. Proslava nakon čina vjenčanja je slavlje ljubavi s dragim ljudima i to ne može biti loše. Ako nekoga volite svim srcem, ne bojte se reći to pred državom i ljudima koji vas vole.

I zapamtite, svjetski psiholozi su došli izrazili teoriju da ljudi koji imaju potrebu vrijeđati, mrziti i biti agresivni prema LGBT osobama, u velikom broju slučajeva i sami pripadaju toj zajednici, ali nemaju hrabrosti biti iskreni prema sebi i drugima. Zato vrijeđaju i napadaju one koji tu hrabrost imaju. Svaka osoba koja vas vrijeđa i napada, samo dokazuje tu tezu. Jer, kao što je moja šogorica rekla na dan našeg vjenčanja – tko god vidi toliko ljubavi i sreće koja ne šteti nikome, a osjeća mržnju i agresiju prema tome – nosi određene traume.

Objavila sam fotografiju sa svog vjenčanja kao što to napravi svaka druga straight osoba na društvenim mrežama. Ako je to nekome provokacija i guranje pod nos mog seksualnog života, to nije moj problem. Je li provokacija kada neka javna straight osoba objavi fotografije s vjenčanja pa to mediji prenesu? Ja čak nemam privilegiju, upravo zbog njihovih komentara i mržnje objaviti i lice svoje partnerice, kao i ostale prekrasne fotografije s vjenčanja.

Foto: Instagram

Ja nisam provokator, već samo živim svoj život kao i svi ostali ljudi. Ako je to nekome provokacija, to zaista nije moj problem. A onima koji su jako ljuti i tužni na tu vijest poručujem da kad netko ovako seksepilan, fantastičan i poželjan postane nedostupan i makne se s tržišta, razumijem da ste tužni i ljuti.

