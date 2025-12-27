FREEMAIL
CIJELO MJESTO NA OKUPU /

Raskošne žive jaslice u Starigrad Pakelnici: Pod Velebitom oživjela božićna čarolija

Gotovo stotinu mještana Starigrada, Selina i Tribnja rugu godinu za redom uprizorilo je žive jaslice. Čak 600 metara četvornih na starigradskoj rivi, koji su pretvoreni u upečatljivu biblijsku scenografiju, mještani triju mjesta pod Velebitom pripremaju više od mjesec dana. 

Osim priče o Svetoj obitelji i rođenju Isusa Krista, dio prikaza donio je i tradicionalne zanate velebitskog Podgorja.

Više pogledajte u videu

27.12.2025.
21:26
RTL Danas
žive JasliceStarigrad
