Raskošne žive jaslice u Starigrad Pakelnici: Pod Velebitom oživjela božićna čarolija

CIJELO MJESTO NA OKUPU /

Gotovo stotinu mještana Starigrada, Selina i Tribnja rugu godinu za redom uprizorilo je žive jaslice. Čak 600 metara četvornih na starigradskoj rivi, koji su pretvoreni u upečatljivu biblijsku scenografiju, mještani triju mjesta pod Velebitom pripremaju više od mjesec dana.

Osim priče o Svetoj obitelji i rođenju Isusa Krista, dio prikaza donio je i tradicionalne zanate velebitskog Podgorja.

