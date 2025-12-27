Lovac Alen o dramatičnim trenucima potrage za dječakom(11): 'Mrak, a onda je netko progovorio'

Nakon gotovo 6 sati potrage pronađen je 11-godišnji dječak za kojim su tragali HGSS, policija, civilna zaštita, vatrogasci, lovci i volonteri.

Dječak je nestao na području Općine Draž u Baranji, nakon što se udaljio od obitelji kod vidikovca Trojnaš, a pronašao ga je dvojac lovaca koji dobro poznaje teren.

Ime nestalog dječaka dozivalo se tijekom opsežne pretrage teško pristupačnog terena u Baranji. Gusto raslinje petstotinjak metara udaljeno od vidikovca gdje je nestao dječak pretraživao je Alen.

I u jednom trenutku, jedno dva metra od mene se dečko javio, kaže tu sam i ja ugledah, mrak sve i ja pitah, gdje si, kaže tu sam, tu sam.“ kaže Alen Tubić, lovac Lovačkog društva Zmajevac.

Dječak je bio u grmlju, dezorijentiran i uplašen.

„I onda kad smo došli do njega ja sam ga uhvatio za ruku, rekao jesi li dobro, jesi li živ, zdrav, kaže sve je ok, malo mu je jedino hladno i onda rekoh daj mi ruku ja ću tebe izvesti, a Alen je bio iza njega držao ga je za drugu ruku i probijali smo kroz to raslinje.“ kaže Nenad Periškić, lovac i šumar.

Šumovit i brdovit teren

Bila je to jedna od najintenzivnijih potraga u Baranji.

„S obzirom da je teren specifičan, šumovit, brdovit, ima jako puno napuštenih bunara, morali smo pripaziti na sve, bilo je uključeno 6 dronova s termovizijskim kamerama i 4 psa tragača.“ kaže Dubravko Nikolić, pomoćnik načelnika PP Beli Manastir.

U potrazi je sudjelovalo više od stotinu pripadnika policije, HGSS-a, civilne zaštite i vatrogasaca, ali i mještana koji su željeli pomoći.

„Pokušali smo ih uključiti što više možemo i iskoristiti sve informacije koje su pristizale.“ kaže Boris Đurđević, gorski spašavatelj.

Jedna od najvažnijih karika u lancu ljudi koji su pretraživali područje bili su lovci.

„Pošto najbolje poznajemo teren, s noćnim optikama sa svim mogućim ljudstvom kojim raspolažemo krenuli smo u intenzivnu potragu.“ kaže Ivan Gerštmajer Zelember, predsjednik Lovačkog društva Zmajevac.

Vodila se utrka s vremenom i hladnoćom.

„Bilo je dosta zima, iako je bilo oko nule ili minus jedan, osjećaj je bio dosta hladniji zbog vjetra.“ kaže Tomislav Ivić, voditelj Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite Osijek.

'Uplašio se psa, odlutao u šumu i zaspao'

Osjećaj pronalaska dječaka teško se može opisati riječima.

„Doslovno adrenalin me udario, tresao sam se sav, nisam mogao vjerovati da smo ga pronašli.“ kaže Alen Tubić.

„I onda kad smo ga izvezli, bilo je sve dobro, nije ni plakao bio je stvarno ok, rekoh pošto si bio dobar izvoli i vadim iz torbe čokoladu, izvoli, zaslužio si.“ kaže Nenad Periškić.

Sve moguće pohvale zaslužili su svi koji su sudjelovali u potrazi, a zahvalnost im je porukom punom emocija izrazila dječakova majka.

„Uplašio se psa, odlutao u šumu i zaspao. Kad se probudio i shvatio da ga tražimo, odmah se javio. Hvala Nenadu i Alenu. Najvažnije je da je dobro. Od srca hvala svima na pomoći, brizi, porukama i molitvama. Nikada nećemo zaboraviti ovu podršku. Hvala vam što ste pokazali koliko zajedništvo znači.“

Zajedništvo malih ljudi velikog srca, roditeljima dječaka u najtežim je trenucima dalo nadu, a ovoj drami koju su proživljavali i sretan završetak.