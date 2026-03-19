Ove znakove čeka pravi kaos krajem ožujka: Bit će im to jedan od najtežih perioda godine

Ožujak je obilježen rijetkim i intenzivnim astrološkim kretanjima koja najavljuju razdoblje dubokih promjena. Dok se cijeli mjesec odvija u sjeni sezone pomrčina i retrogradnog Merkura, njegov završetak donosi kulminaciju kozmičkih napetosti.

Za četiri horoskopska znaka, ovo će biti period suočavanja s ključnim životnim testovima, gdje će strpljenje, otpornost i iskrenost prema sebi biti presudni za daljnji put. Ne radi se o razdoblju nesreće, već o nužnoj transformaciji koja zahtijeva otpuštanje starog kako bi se stvorio prostor za novo.

Veliko kozmičko preslagivanje

Nekoliko ključnih planetarnih događaja definira izazove s kojima se suočavamo krajem ožujka. Mjesec započinje totalnom pomrčinom Mjeseca u Djevici trećeg ožujka, čiji se emocionalni odjeci i procesi "čišćenja" osjećaju sve do samog kraja mjeseca.

Istovremeno, Merkur je retrogradan u Ribama sve do dvadesetog ožujka, uzrokujući nesporazume, kašnjenja i potrebu za dubokim preispitivanjem prošlih odluka i uvjerenja.

Vrhunac se događa oko dvadesetog ožujka, kada Sunce ulazi u Ovna, označavajući proljetni ekvinocij i astrološku Novu godinu. Istog dana Merkur kreće direktno, donoseći nagli porast energije i potrebu za akcijom.

Međutim, ova nova energija sudara se s jednim od najvažnijih astroloških događaja desetljeća: konjunkcijom Saturna, planeta discipline, i Neptuna, planeta iluzija, u Ovnu.

Taj spoj stvara osjećaj velikog resetiranja, ali i konfuziju oko toga kako postaviti nove životne temelje. Upravo u tom sudaru starih obrazaca i nejasne budućnosti, četiri horoskopska znaka će se naći na najvećoj prekretnici.

Foto: ChatGPT

Djevica: Gubitak kontrole i suočavanje s nesavršenim

Za djevice, poznate po svojoj potrebi za redom i kontrolom, ožujak donosi seriju događaja koji im izmiču tlo pod nogama. Pomrčina Mjeseca u njihovom znaku na početku mjeseca pokrenula je proces otpuštanja starih navika, uloga i odnosa koji im više ne služe.

Kraj ožujka donosi kulminaciju tog procesa, prisiljavajući ih da se pomire s činjenicom da ne mogu sve držati pod kontrolom. Mogu se osjećati iscrpljeno i tjeskobno zbog narušene rutine i spoznaje da savršenstvo kojem teže nije dostižno.

Ovo je trenutak kada moraju prestati biti njegovatelji svima oko sebe i dopustiti si da budu ranjivi i nesavršeni kako bi mogli zakoračiti u autentičniju budućnost.

Vodenjak: Test izdržljivosti i kriza identiteta

Vodenjaci već neko vrijeme prolaze kroz duboku transformaciju identiteta, a kraj ožujka testira njihovu mentalnu i emocionalnu izdržljivost. Planetarna gužva stvara pritisak da svoje inovativne i često neshvaćene ideje usklade s krutom stvarnošću.

Pomrčina u Djevici aktivirala je njihovu kuću intimnosti i zajedničkih resursa, tražeći od njih da otpuste odnose u kojima postoji neravnoteža.

Suočavaju se s osjećajem izolacije, ali i s nuždom da pronađu konkretne načine kako svoje vizije pretvoriti u djelo. Izazov leži u tome da ne odustanu od onoga što jesu, već da nauče kako svoju jedinstvenost integrirati u svijet na održiv način.

Foto: ChatGPT

Ribe: Bolno triježnjenje i unutarnji nemir

Dok se Sunce kreće kroz njihov znak, ribe se osjećaju kao da su u svom elementu, no retrogradni Merkur donosi maglu u komunikaciji i unutarnji nemir.

Energija Marsa, također u njihovu znaku, može biti raspršena i usmjerena na krive ciljeve, vodeći ih prema eskapizmu umjesto prema rješenjima. Kraj ožujka zahtijeva od njih bolno triježnjenje, suočavanje s iluzijama koje su sami stvorili, posebice u partnerskim odnosima.

Pomrčina je osvijetlila dinamike koje više nisu zdrave, a sada je vrijeme za donošenje teških, ali nužnih odluka. Moraju se suočiti s istinom, čak i ako je neugodna, kako bi se oslobodili obrazaca koji ih drže zarobljenima.

Ovan: Pritisak novog početka

Iako je ovo njihovo rođendansko razdoblje, ovnovi osjećaju ogroman pritisak "novog početka" koji nije jasno definiran. Spoj Saturna i Neptuna u njihovu znaku stvara paradoksalnu situaciju: Saturn ih tjera na odgovornost, disciplinu i strpljenje, dok Neptun zamagljuje put i čini ciljeve nejasnima.

Želja za naglom akcijom, koja je ovnovima prirodna, sudara se s potrebom za sporim i promišljenim djelovanjem. Mnogi će se osjećati kao da voze s povučenom ručnom kočnicom.

Izazov za ovnove je naučiti balansirati između svoje vatrene prirode i lekcija strpljenja koje im donose spori planeti u njihovu znaku. Uspjeh neće doći preko noći, već kroz strateško planiranje.