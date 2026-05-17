HOROR IZNAD PACIFIKA /

Putnik ugrizao člana posade na letu za SAD, avion morao sletjeti na pola puta

Foto: PETER PARKS/AFP/Profimedia, ilustracija

Zrakoplov iz Melbournea bio je u petak na putu prema Dallasu kada je zbog problematičnog putnika bio prisiljen sletjeti u Papeete, glavni grad Francuske Polinezije

17.5.2026.
9:04
Hina
Australski Qantas bio je prisiljen preusmjeriti let za Sjedinjene Države zbog problematičnog putnika, a lokalni mediji izvijestili su da je muškarac ugrizao člana posade.

Zrakoplov iz Melbournea bio je u petak na putu prema Dallasu kada je zbog problematičnog putnika bio prisiljen sletjeti u Papeete, glavni grad Francuske Polinezije.

Muškarca su svladali drugi putnici, a lokalni mediji, uključujući nacionalnu televiziju ABC, izvijestili su da je ugrizao člana posade Qantasa.

Zabrana leta 

Po dolasku su ga dočekale lokalne vlasti te mu je zabranjeno letenje svim zrakoplovima Qantasa.

"Sigurnost naših putnika i posade naš je glavni prioritet i imamo nultu toleranciju prema ometajućem ili prijetećem ponašanju na našim letovima”, rekao je glasnogovornik Qantasa za AFP u nedjelju.

