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PREDANI U ZATVOR /

Dvojica bjegunaca uhićena u Rijeci, jednog tražili zbog pokušaja ubojstva

Dvojica bjegunaca uhićena u Rijeci, jednog tražili zbog pokušaja ubojstva
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Foto: Ilustracija/Srecko Niketic/PIXSELL

Za obojicu su rješenjima Županijskog suda u Rijeci određeni ranije istražni zatvori

6.6.2026.
14:01
Hina
Ilustracija/Srecko Niketic/PIXSELL
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Policija je u petak na području Rijeke pronašla i uhitila dvoju 26-godišnjih bjegunaca za kojima su bile raspisane potrage te ih obojicu predala u riječki zatvor, izvijestila je u subotu Policijska uprava primorsko-goranska. Za obojicu su rješenjima Županijskog suda u Rijeci određeni ranije istražni zatvori - jednom zbog pokušaja ubojstva na Trsatu u prosincu prošle godine, dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom te sprječavanja dokazivanja, a drugom zbog omogućavanja trošenja droga.

Temeljem naloga Županijskog suda u Rijeci provedene su pretrage doma i drugih prostora, pri čemu su pronađeni krivotvorena slovenska osobna iskaznica, uređaj za ometanje signala, novac te drugi predmeti koji se dovode u vezu s kažnjivim djelima, kažu u policiji.

Također, kod jednog od njih je pronađeno i oko 15 grama marihuane zbog čega je protiv njega podnesen optužni prijedlog sukladno odredbama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, navela je policija.

PolicijaBjegunciRijekaIstražni ZatvorPokušaj Ubojstva
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