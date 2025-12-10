Dvojica Hrvata završila na listi najtraženijih bjegunaca: 'Opasni su i nasilni'

Među najtraženijim bjeguncima u Europskoj uniji su i dvojica Hrvata, jedan zbog teškog ubojstva, a drugi zbog sudjelovanja u zločinačkom udruženju.

Europska mreža timova za aktivno traženje bjegunaca (ENFAST) redizajnirala je svoju web stranicu EU Most Wanted kako bi građanima olakšala korištenje i tako pospješila potragu za kriminalcima.

Vladimir Vaclavek

Zbog ubojstva svog djeda, Vladimir Vaclavek, poznat pod nadimkom Kovrčavi, nalazi se na listi najtraženijih bjegunaca. Ubojstvo se dogodilo u noći s 24. na 25. listopada 2001. godine u obiteljskoj kući u Jesenovačkom Vrelu kod Ogulina.

Foto: Eumostwanted.eu

Kovrčavi je u to vrijeme, kao mladić od 20 godina, živio s bakom i djedom s kojima je i odrastao. Tjeralicu zbog ubojstva za njim je izdao Županijski sud u Karlovcu.

Danas Vaclavek ima 44 godine, visok je između 176 i 180 cm, ima smeđe oči i crnu kosu. ENFAST je objavio i fotomontaže na kojima je prikazano kako bi Vaclavek mogao izgledati danas.

Foto: Eumostwanted.eu

U tjeralici je navedeno da je nasilan i opasan te da se moguće služi lažnim identitetom na ime Salim Halibi, koji je rođen 28. siječnja 1980.

Tomislav Drmić

Tomislav Drmić (32) na listi se nalazi zbog sudjelovanja u zločinačkom udruženju, odnosno zbog kaznenih djela neovlaštene proizvodnje i promet drogama te nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.

Foto: Eumostwanted.eu

U njegovom se profilu navodi da se smatra opasnim, nasilnim, naoružanim i sklonim bijegu, što ga čini izuzetno rizičnom osobom. Tjeralicu za Drmićem također je izdao Županijski sud u Karlovcu 2023. godine.

Što napraviti ako nekoga uočite?

U Ravnateljstvu policije savjetuju građanima da, ako nekog prepoznaju, ne prilaze izravno toj osobi, već da se jave ENFAST zajednici putem profilnih stranica bjegunaca.

Platforma je zaživjela 2016. godine i od tada je pomogla u uhićenju 172 bjegunca, a njih čak 54 je uhićeno upravo putem anonimnih dojava građana na stranici.

