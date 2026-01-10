FREEMAIL
SVAKA ČAST /

Ne znamo kakvog talenta imamo u svojim rukama. Vušković iza sebe ostavio Harryja Kanea

Ne znamo kakvog talenta imamo u svojim rukama. Vušković iza sebe ostavio Harryja Kanea
Foto: Osnapix/marcus Hirnschal/imago Sportfotodienst/profimedia

Vušković je ove sezone propustio samo prva dva kola Bundeslige, kada je tek stigao u HSV, a od tada do danas je odigrao sve raspoložive minute.

10.1.2026.
12:58
Sportski.net
Osnapix/marcus Hirnschal/imago Sportfotodienst/profimedia
Hrvatski branič Luka Vušković je apsolutni hit u cijelom svijetu, a koliko je "Vušković-mania" zahvatila navijače dovoljno govori i činjenica kako je veliki talent (18) Vatrenih proglašen igračem polusezone u Bundesligi.

Vušković je tu nagradu dobio ispred brojnih nogometnih zvijezda, uključujući i Harryja Kanea, a osim nagrade za najboljeg igrača lige, ranije je dobio i nagradu za najbolji pogodak. Kako navodi sama Bundesliga, Vuškovićeva statistika je impresivna. Iako je Harry Kane s 19 pogodaka u prvih 15 utakmica uvjerljivo na vrhu ljestvice strijelaca, Vušković je otkako ga je HSV ljetos doveo na posudbu iz Tottenham Hotspura standardan kao središnji igrač u formaciji s trojicom u obrani.

"Mladić se pokazao kao čvrst branič i već je postigao dva pogotka. Prvim golom postao je treći najmlađi strijelac Bundeslige u povijesti HSV-a (nakon Fiete Arpa i Heung-Min Sona). Njegova ključna disciplina ipak je obrana, a u njoj posebno briljira: Vušković je dobio impresivnih 70 posto duela, u zraku čak 81 posto – što su najbolji učinci u Bundesligi. Na razini cijele lige osamnaestogodišnjak je također presjekao drugi najveći broj protivničkih dodavanja," hvalospjevi su Bundeslige na račun mladog Hrvata.

HsvBundesligaLuka VuškovićHarry Kane
Ne znamo kakvog talenta imamo u svojim rukama. Vušković iza sebe ostavio Harryja Kanea