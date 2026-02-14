FREEMAIL
IGRAČ I TRENER /

Englezi visoko rangirali Tudora, ispred njega samo tri legende

Englezi visoko rangirali Tudora, ispred njega samo tri legende
Foto: Insidefoto, Insidefoto/alamy/profimedia

Tudor je igrački vrhunac dosegnuo u Juventus

14.2.2026.
23:00
Sportski.net
Insidefoto, Insidefoto/alamy/profimedia
Odavno je jasno da velika igračka karijera ne jamči i trenersku veličinu. Povijest nogometa puna je primjera u kojima vrhunski nogometaši nisu postali vrhunski treneri i obrnuto.

Engleski portal GiveMeSport rangirao je 20 aktualnih trenera Premier League prema onome što su napravili kao igrači. U obzir su uzeti duljina karijere, razina natjecanja i individualna kvaliteta.

Na četvrtom mjestu našao se Igor Tudor, novi trener Tottenham Hotspur. Ispred njega su samo Pep Guardiola, Michael Carrick i Mikel Arteta.

Tudor je igrački vrhunac dosegnuo u Juventusu, gdje je osvojio dva Scudetta, nakon što je karijeru započeo u HNK Hajduk Split. Bio je i dio hrvatske reprezentacije koja je 1998. osvojila broncu na SP-u, iako je ondje imao skromnu minutažu.

Na vrhu ljestvice očekivano je Guardiola, bivši veznjak FC Barcelona i jedan od ključnih igrača u eri Johana Cruyffa, s bogatom kolekcijom domaćih i europskih trofeja.

