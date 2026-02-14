Tottenham potvrdio Tudora: Evo reakcije navijača

Engleski premierligaš Tottenham Hotspur i službeno je potvrdio Igora Tudora za trenera do kraja sezone. Do promjene sada može doći jedino ako Tudor ne dobije radnu dozvolu, a sudeći prema reakcijama navijača, neki bi htjeli da se upravo to dogodi.

"Super, sada ćemo sigurno ispasti", "Neću suditi prije prve utakmice, ali ovo je veliki rizik", "Championship (druga engleska liga, op. a.) je super natjecanje. Svatko može pobijediti svakoga, možda čak i mi", "Idemo dolje", samo su neki od komentara na objavu o Tudoru na Facebook stranici Tottenhama.

Neki su bili optimističniji, pa tako kažu kako "navijači moraju stati iza Tudora", ali svi se slažu u jednom. Tudorov jedini zadatak na klupi Tottenhama je pobjeda protiv Arsenala.

Klub ga hvali

"Sa zadovoljstvom potvrđujemo imenovanje Igora Tudora za glavnog trenera prve momčadi do kraja sezone, pod uvjetom dobivanja radne dozvole.

Igor nam se pridružuje s jasnim ciljem: unaprijediti izvedbe, ostvariti rezultate i pomaknuti nas prema vrhu ljestvice Premier lige. Njegov mandat je jasan – donijeti organizaciju, intenzitet i natjecateljsku oštricu momčadi u odlučujućoj fazi sezone.

Govoreći o svom dolasku, Igor je rekao: 'Čast mi je pridružiti se ovom klubu u važnom trenutku. Svjestan sam odgovornosti koja mi je povjerena i moj fokus je jasan. Donijeti veću dosljednost u našim nastupima i natjecati se s uvjerenjem u svakoj utakmici. U ovoj momčadi ima puno kvalitete, a moj je posao organizirati je, podići energiju i brzo poboljšati rezultate.'

O imenovanju je sportski direktor Johan Lange rekao: “Igor donosi jasnoću, intenzitet i iskustvo preuzimanja momčadi u izazovnim trenucima te ostvarivanja rezultatskog pomaka.

'Naš cilj je jasan – stabilizirati izvedbe, maksimalno iskoristiti kvalitetu u momčadi i snažno se natjecati u Premier ligi i Ligi prvaka.'

Osvajač naslova u Serie A s Juventusom kao igrač i bivši hrvatski reprezentativac, Igor je redovito donosio napredak momčadima koje je preuzimao tijekom sezone.

Nakon angažmana u klubovima poput Galatasaraya, Udinesea, Hajduka Splita i Hellas Verone, Igor je vodio Marseille do trećeg mjesta u Ligue 1 u sezoni 2022./23., čime je izborio plasman u Ligu prvaka.

U ožujku 2024. preuzeo je Lazio, s kojim je snažno završio sezonu u Serie A i osigurao plasman u Europsku ligu, a potom je u ožujku 2025. stigao u Juventus i odveo ga do plasmana u Ligu prvaka," piše na službenim stranicama kluba iz sjevernog Londona.

POGLEDAJTE VIDEO: Tudor najtraženiji vatrogasac na svijetu: Londonski pijetao je u opasnosti