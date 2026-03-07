Većina odabire nepovoljno vrijeme za intimnost: Psiholog objasnio zašto i dao smjernice

Psiholog i stručnjak za spavanje dr. Michael Brues, poznat i kao "Doktor za spavanje", iznio je smjernice za parove koje odstupaju od uobičajenih praksi, tvrdeći da većina odabire biološki nepovoljno vrijeme za spolne odnose.

Iako se intimnost najčešće događa neposredno prije spavanja, on ističe kako hormonalni status organizma u to doba nije pogodan za takve aktivnosti.

Uobičajene navike intimnosti

Prema istraživanju koje je proveo dr. Brues, većina parova prakticira spolne odnose između 22.30 i 23.30 sati, što se poklapa s uobičajenim vremenom odlaska na spavanje. Međutim, on objašnjava da u to doba noći prirodni hormonalni profil čovjeka nije usklađen s potrebama za takve aktivnosti.

"Hormonalni profil u 23.30 sati nije optimalan za seks. Za kvalitetan spolni odnos poželjno je da su razine estrogena, testosterona, progesterona, adrenalina i kortizola visoke, a razina melatonina, hormona odgovornog za san, niska", objasnio je tijekom gostovanja u podcastu "Diary of a CEO".

"Hormonalna slika u 23.30 sati je upravo suprotna: razina melatonina je visoka, dok su razine ostalih navedenih hormona niske", dodao je.

Jutro je idealno vrijeme za intimnost

Dr. Brues tvrdi da je optimalno vrijeme za intimne aktivnosti rano ujutro. U tom su periodu razine ključnih hormona, uključujući estrogen i testosteron, na svom vrhuncu, dok je razina melatonina niska. Kao dodatan argument navodi i poznati biološki pokazatelj.

"Kao jasan biološki signal spremnosti tijela na intimnost, dr. Brues ističe jutarnju erekciju kod muškaraca. Ako to nije jasan znak prirode da ga treba iskoristiti, onda ne znam što jest", slikovito je pojasnio. Njegova istraživanja pokazala su da su parovi zabilježili bolju povezanost i kvalitetu intimnog odnosa kada su ga prakticirali u jutarnjim satima, prenosi Daily Star.

Iako napominje i praktične aspekte poput jutarnje higijene, dr. Brues naglašava da je jutro, s biološkog stajališta, "idealno vrijeme" za intimnost.

Istraživanje provedeno na sveučilišnim studentima 2005. godine potvrdilo je da se većina seksualnih aktivnosti odvija kasno navečer, u periodu između 23 i 1 sat ujutro. Studija je utvrdila da na odabir vremena utječu različiti čimbenici poput radnih obaveza, kućanskih poslova i "dostupnosti partnera". Dio sudionika naveo je da se "osjećaju seksepilnije" u večernjim satima, dok je oko 16 posto ispitanika izjavilo da su bili intimni s partnerom jer su "već bili u krevetu". Istraživači su zaključili da, iako se spolni odnosi događaju u bilo koje doba dana, postoji glavni vrhunac aktivnosti oko vremena za spavanje te manji vrhunac aktivnosti oko vremena buđenja.

Savjet za osobe koje se bude tijekom noći

Dr. Brues ponudio je i praktičan savjet za osobe koje se bude između jedan i tri sata ujutro s potrebom za odlaskom na toalet. Preporučuje da se prije ustajanja pokuša promijeniti položaj spavanja na 25 sekundi kako bi se provjerilo je li nagon i dalje prisutan.

"70 posto ljudi spava na boku, što stvara pritisak na mokraćni mjehur. Pretpostavljam da većina tih ljudi, ako bi se samo okrenula na leđa i pričekala 25 sekundi, ne bi osjetila potrebu za mokrenjem", objasnio je. Ako nagon ne prođe, savjetuje odlazak u kupaonicu, ali uz korištenje prigušenog noćnog svjetla umjesto glavne rasvjete. Intenzivno svjetlo, naime, šalje mozgu signal da je jutro, što zaustavlja proizvodnju melatonina i otežava ponovno usnivanje.

