Izabrale su biti same, a nama su otvorile dušu: 'Živim punim plućima'

Dok neki zaljubljeni parovi Valentinovo obilježavaju romantičnim gestama, drugi slave svoju ljubav svaki dan, bez obzira na datum u kalendaru. Oni koji su trenutačno sami često imaju osjećaj da ih društvo promatra kroz prizmu onoga što nemaju – partnera, brak ili djecu – kao da su to jedine potvrde ispunjenog i "uspješnog" života.

Neki su sami jer su tako svjesno odlučili i u toj životnoj fazi pronalaze slobodu, mir i prostor za osobni razvoj. Drugi pak nisu sami vlastitim izborom, ali dok čekaju svog partnera, nastoje živjeti ispunjeno i kvalitetno. Bez obzira na razloge, mnoge žene se susreću s istim pitanjima: "Imaš li partnera ili partnericu?", "Zašto nemaš?", "Kada ćeš se udati?". Nakon vjenčanja slijedi novo pitanje: "Kad će djeca?", a s dolaskom prvog djeteta i ono neizbježno: "Kad će drugo?".

Uoči Dana zaljubljenih važno je prisjetiti se da postoje ljudi koji su izabrali solo život, bez partnera, a njihov dan neslužbeno se obilježava 15.2. u svijetu i Hrvatskoj poznat kao pokret Antivalentinovo.

Društvena očekivanja sporo se mijenjaju. U većim sredinama, gdje žive ljudi različitih svjetonazora i životnih izbora, pritisak je često blaži, dok je u manjim mjestima privatni status i dalje tema javnog interesa. No sve je više onih koji otvoreno govore o tome da je sreća individualna i da se ne može svesti na bračni ili roditeljski status. Zato su slobodne žene za Net.hr ispričale kako izgleda njihov život, te otkrile nedostaje li im ipak nešto zbog takvog načina života.

Koliko dugo ste slobodni i kako provodite vrijeme?

Ema (35): Nakon dugogodišnje veze koja me više izmorila nego usrećila i opustila, odlučila sam maknuti se od muškog roda i napokon se posvetiti sebi, karijeri i svojim strastima. Mogu reći da su mi to najbolje godine u životu. Otkrila sam puno toga o sebi za što nisam ni znala da sam sposobna. Otkrila sam svoje talente, a poslovne prilike su mi se samo nizale. Kao da su mi se otvorila vrata svijeta čim sam se makla od negativnog i posesivnog partnera. Solo sam desetak godina, ali doslovno do prije tri godine nisam niti poželjela biti u vezi - toliko sam uživala u životu.

Ivona (45): Solo sam nekih pet godina. Izabrala sam da punim plućima živim svoj život, a ne da sjedim kući i kukam kako sam sama i nesretna, a svi drugi su u paru. Ne propuštam ništa. Živim dobro svoj solo život, poprilično ispunjen. Bilo bi dobro i da sam u nekoj kvalitetnoj vezi, ali i ako nisam neću patiti i ne mislim da propuštam život.

Lada (53): Dugo sam solo, više ni ne brojim. Društvena sam i aktivna osoba pa mi nikad nije dosadno. Idem u teretanu, na kave, kulturna zbivanja i putovanja. U svakom slučaju znam kako kvalitetno iskoristiti vrijeme.

Ivana (25): Solo sam već gotovo dvije godine. Izašla sam iz dugogodišnje veze s brojnim lekcijama o važnosti postavljanja jasnih granica i o tome koliko je bitno ne preuzimati odgovornost za tuđe borbe. Solo život mi daje prostor da se posvetim onome što me ispunjava - osobnom rastu, putovanjima, poslu, prijateljima i hobijima.

Mirela (60): Single sam od 2010. - znači 16 godina. Ovo je sada tako jer tako mora biti.

Vedrana (27): Slobodna sam gotovo četiri godine. Donedavno sam bila student pa sam uz svoj svakodnevni posao većinom bila na predavanjima do kasno navečer. Vikend bih iskoristila za odmor uz serije ili izlazak s prijateljicama. Zadnjih šest mjeseci napokon imam više vremena. Ljetos sam bila na programu u Americi što mi je bilo baš posebno iskustvo i ne bih mogla ni zamisliti da sam u tom periodu imala nekoga dok sam daleko od svoje zemlje. A i kad sam vidjela koliko se parova međusobno varalo tamo, stvarno mi nije žao što sam single.

Nedostaje li vam nešto? Koje su mane života bez partnera?

Ema (35): Tek sad - kako idu godine - očito je prirodno osjećati da bi bilo lijepo imati srodnu dušu, partnera koji te voli, podržava, poštuje i motivira, s kime uživaš u svakodnevici. Ali u redu mi je sve. Na sudbinu se ne može utjecati. Kad intimnost zafali, i to samo na trenutak, sjetim se da žena nikad ne zna kakve spolne bolesti ima neki muškarac i s koliko ih je bio, tako da je to još jedna jako bitna stvar o kojoj se ne moram brinuti.

Ivona (45): Imam društveni život pa nemam osjećaj da mi nedostaju ljudi ili nešto, ali ako si u dobroj vezi ili braku, život je puno ljepši u dvoje, možeš se i smijati, možete zajedno gledati film, zajedno se prošetati, zajedno skuhati ručak i tako. Mane su te da je jako teško kuhati za sebe. Hrana je uvijek bolja i korisnija kad kuhaš za dvoje. Nije stvar da li se nešto propušta ili ne, ako si u lošem odnosu onda si nesretan i nije ti dobro pa u tom slučaju život u paru nije dobar, a ako si u dobrom odnosu i ako imaš dobru vezu u kojoj se osjećaš dobro, ako ste ti i partner zadovoljni, onda imaš lijep život. S druge strane tako možeš biti nesretan kad si solo ili možeš punim plućima živjeti svoj život.

Lada (53): Troškovi života su nikad veći i snositi ih sve sam zna biti jako naporno. Vjerujem da je udvoje ipak lakše. Malo on, malo ja i izvuče se mjesec. I lijepo je znati da ti netko stoji iza leđa. Intimnost mi jako nedostaje, često se prisjetim bivšeg i onda baš osjetim da toga nemam u životu. Ne volim Valentinovo jer slavi ljubav jedan dan, a što je s ostalih 364 dana u godini?! Pretvorio se u čisti konzumerizam baš kao i Božić! Na kraju krajeva, što je sa samcima? Kao da im se na taj dan nabija na nos što nemaju partnera.

Ivana (25): Ne želim odnose u kojima se moram mijenjati kako bih bila prihvaćena, već one u kojima me netko vidi i prihvaća takvu kakva jesam. Kvalitetni odnosi zahtijevaju emocionalnu zrelost i otvorenu komunikaciju, a to nije tako jednostavno pronaći u današnje vrijeme. I dalje vjerujem u ljubav, ali smatram da obje osobe moraju znati što žele i što su spremni pružiti jedno drugome.

Mirela (60): Financijski je teško živjeti sam jer su ti troškovi uvijek isti, a kad dijeliš na dvoje lakše je nego s jednim prihodom. Ako se volite onda ti nije teško ni prati ni čistiti za njim, a kad ostariš već si toliko umoran da ti dosadi toliko pranje i čišćenje. Mislim da bi mi muškarac možda razbio ovaj moj mir, tišinu, staloženost, mogu gdje hoću, što hoću, kad hoću, ali lijepo je i kad te netko voli. Kad se zaljubiš onda čovjek drukčije percipira sve oko sebe.

Vedrana (27): Neću reći da mi baš ništa ne nedostaje. Naravno da ponekad nedostaje te neke bliskosti, povezanost s nekime i podrška, pogotovo onaj osjećaj kad možeš ispričati nekome svoj dan. A i kad imaš partnera, kao žena otprilike možeš znati svoju budućnost - gdje ćeš živjeti i kako će ti izgledati ostatak života. Možete zajedno planirati i graditi život. S druge strane, kad si sama ne možeš znati hoćeš li ostati u svom gradu ili se udati u drugi grad. Sve u što ulažeš i što gradiš, gradiš u svom gradu i za sebe, no uvijek postoji taj jedan postotak gdje se sve to može promijeniti. Nekad me ta neizvjesnost nervira, a nekad me veseli.

Koje su prednosti samačkog života?

Ema (35): Znam da mogu biti sama i uživati u svom miru. Predivno je živjeti sam. Nije mi problem ni putovati sama, otići u kazališnu kavanu s knjigom ili sama na plažu. Uvijek se upoznaju jako zanimljivi ljudi i ti se trenuci na kraju pamte. Sve u svemu, sretnija sam solo nego u vezi.

Ivona (45): Dobro mi je solo dok ne nađem nekoga s kime bih htjela dijeliti život. Prednosti solo života su te da sam organiziraš sve, ne moraš se nikome prilagođavati, ničijim željama, možeš živjeti u vlastitom kaosu, nitko ti neće prigovarati ili biti nezadovoljan. S obzirom na to da imam riješeno stambeno pitanje, ne plaćam kredit i iznajmljivanje stana, nije mi teško, pazim na novac, ali pazila bih i da sam u vezi ili u braku.

Lada (53): Nekad mi odgovara da sam sama jer me nitko ne zeza i nikome ne moram polagati račune. No, s druge strane, nije mi to baš situacija za koju bih poželjela da potraje.

Ivana (25): To vrijeme doživljavam kao ulaganje u sebe i u odnose koji su stabilni i zdravi, bez pritiska i stalnog prilagođavanja. Za mene je trenutno bolje biti sama jer mi to omogućuje da budem dosljedna sebi, bez kompromisa koji bi me ponovno udaljili od vlastitih granica i uvjerenja. U odnosima u kojima stalno stavljaš tuđe potrebe ispred svojih iznimno je lako izgubiti sebe pa sam upravo zato naučila slušati vlastite potrebe i cijeniti svoj unutarnji mir.

Mirela (60): Što si stariji, lakše ti je živjeti sam. Možeš ići jesti vani, a i ne moraš, možeš slobodnije otići na predstavu, u kino - jednom tjedno, dvaput tjedno - neće ti nitko reći 'slušaj, mislim da malo ideš previše u kino'. Bez obzira voliš li ga ili ne voliš, uvijek postoji doza posesivnosti koja može doći od bilo koga - muškarca ili žene. Sada mi je lakše kad sam sama, više uživam.

Vedrana (27): Smatram da žene u današnje vrijeme napokon žive živote koje njihove majke i bake nisu mogle. Također imam potpunu slobodu donošenja odluka. Nikome ne moram "polagati račune" kako bi se reklo. U današnjim vezama primjećujem da žene dosta izgube sebe jer se nekako prilagođavaju muškarcima koji se ne srame staviti sebe na prvo mjesto jer nikada nisu bili sustavno posramljivani zbog toga. Imamo generacije uvjetovanja koje trebamo tek razgraditi, no drago mi je da se to, kako ide vrijeme, s godinama mijenja. Na kraju krajeva, bila zauzeta ili slobodna, važno je da svatko od nas pronađe istinsku sreću i ono što im odgovara.

