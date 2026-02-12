FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NJIHOVO 'SELO' /

Englezi iznenadili izborom kampa na SP-u: Daleko od stadiona gdje će igrati protiv nas

Englezi iznenadili izborom kampa na SP-u: Daleko od stadiona gdje će igrati protiv nas
×
Foto: Marko Metlas/imago Sportfotodienst/profimedia

Swope Soccer je bio glavni trening centar za Sporting Kansas City u Major League Socceru od 2007. do 2017. godine

12.2.2026.
13:19
Hina
Marko Metlas/imago Sportfotodienst/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Engleska nogometna reprezentacija će za vrijeme Svjetskog nogometnog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku svoju bazu imati u Kansas Cityju.

Trenirat će u Swope Soccer Villageu koji je smješten u srcu povijesnog Swope Parka u Kansas Cityju.

Swope Soccer je bio glavni trening centar za Sporting Kansas City u Major League Socceru od 2007. do 2017. godine, a trenutno služi kao dom Sporting Kansas City II (MLS NEXT Pro) i  Sporting Kansas City Academy (MLS NEXT).

Kompleks, koji je vrijedan više od 20 milijuna dolara, je otvoren 2007. i proširen 2014. te sada ima tri terena s prirodnom travom i šest terena s umjetnom travom, uz unutarnji prostor od 665 četvornih metara sa svlačionicama, uredima, teretanom, sobom za trening, sobom za opremu i učionicom.

Kansas je udaljen dva sata leta od Dallasa, gdje će "Gordi Albion" otvoriti World Cup 17. lipnja utakmicom protiv Hrvatske. U drugom kolu 23. lipnja Engleze u Bostonu očekuje Gana, a četiri dana kasnije u New Jerseyju susret protiv Paname.

POGLEDAJTE VIDEO: Brončani heroj ima svoju pjesmu koja je pravi hit u svlačionici: Ovo morate čuti

Svjetsko Prvenstvo 2026.Engleska
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx