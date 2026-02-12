Englezi iznenadili izborom kampa na SP-u: Daleko od stadiona gdje će igrati protiv nas

Engleska nogometna reprezentacija će za vrijeme Svjetskog nogometnog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku svoju bazu imati u Kansas Cityju.

Trenirat će u Swope Soccer Villageu koji je smješten u srcu povijesnog Swope Parka u Kansas Cityju.

Swope Soccer je bio glavni trening centar za Sporting Kansas City u Major League Socceru od 2007. do 2017. godine, a trenutno služi kao dom Sporting Kansas City II (MLS NEXT Pro) i Sporting Kansas City Academy (MLS NEXT).

Kompleks, koji je vrijedan više od 20 milijuna dolara, je otvoren 2007. i proširen 2014. te sada ima tri terena s prirodnom travom i šest terena s umjetnom travom, uz unutarnji prostor od 665 četvornih metara sa svlačionicama, uredima, teretanom, sobom za trening, sobom za opremu i učionicom.

Kansas je udaljen dva sata leta od Dallasa, gdje će "Gordi Albion" otvoriti World Cup 17. lipnja utakmicom protiv Hrvatske. U drugom kolu 23. lipnja Engleze u Bostonu očekuje Gana, a četiri dana kasnije u New Jerseyju susret protiv Paname.

