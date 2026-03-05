FREEMAIL
'VELIČANSTVENA JE' /

Kraljica slastica podijelila recept za čokoladnu tortu, a tajna je u neobičnom sastojku

Kraljica slastica podijelila recept za čokoladnu tortu, a tajna je u neobičnom sastojku
Foto: Pixabay

Ova raskošna čokoladna torta poznate kuharice sadrži oko pola limenke piva Guinness u tijestu

5.3.2026.
6:03
Magazin.hr
Pixabay
Nema boljeg načina za provesti tmurno poslijepodne nego ispeći nešto slatko. Nikada ne možete pogriješiti s raskošnom čokoladnom tortom, a postoji zaista mnogo nevjerojatnih recepata koje možete izabrati.

Ništa ne može nadmašiti klasike, a kada su u pitanju nepogrešivi recepti, Nigella Lawson jedna je od najboljih. Ova slavna kuharica i kraljica slastica poznata je po  dekadentnim i bogatim receptima te više tehnika za čokoladne torte. Njezina najpoznatija uključuje neobičan, ali popularan sastojak koji tijestu dodaje puno više dubine i okusa.

Istaknuta u Nigellinoj knjizi "Feast ('Gozba')", ova raskošna čokoladna torta sadrži oko pola limenke piva Guinness u tijestu. Ovo popularno alkoholno piće je baršunasto, tamno i bogato, pa zaista ima smisla koristiti ga u receptu za čokoladnu tortu, piše Express.

"Ova torta je veličanstveno vlažna i crne je boje. Ne mogu reći da se u njoj apsolutno može okusiti tamno pivo, ali svakako postoji odjekujući, reski okus koji obožavam. Najbolji način da ga opišem jest da kažem kako je poput medenjaka, ali bez začina", napisala je.

Kako bi se uravnotežila njena bogata tekstura, torta se premazuje laganom, ali raskošnom glazurom od krem sira. Ipak, po želji možete je ostaviti i bez glazure, i dalje će biti "veličanstvenog" okusa.

Recept slavne kuharica za čokoladnu tortu s Guinnessom

Evo što vam je potrebno za ovaj recept.

Sastojci za biskvit:

  • 250 ml piva Guinness
  • 250 g neslanog maslaca
  • 75 g kakaa u prahu
  • 400 g šećera u prahu
  • 150 ml kiselog vrhnja
  • 2 velika jaja
  • 2 1⁄2 žličice ekstrakta vanilije
  • 275 g glatkog brašna
  • 2 1⁄2 žličice sode bikarbone

Kraljica slastica podijelila recept za čokoladnu tortu, a tajna je u neobičnom sastojku
Foto: Shutterstock

Sastojci za glazuru:

  • 300 g krem sira
  • 150 g šećera u prahu
  • 2 žličice kukuruznog škroba (gustina)
  • 125 ml slatkog vrhnja za šlag (ili šlag)

Priprema:

1. Zagrijte pećnicu na 180 °C (160 °C ako koristite ventilacijsku pećnicu). Namastite maslacem i obložite papirom za pečenje kalup s odvojivim dnom promjera 23 cm.

2. Ulijte Guinness u veliku, široku posudu, dodajte maslac i zagrijavajte dok se ne otopi. Zatim pjenjačom umiješajte kakao i šećer. Posebno umutite kiselo vrhnje s jajima i vanilijom, ulijte tu smjesu u posudu s pivom, te na kraju umiješajte brašno i sodu bikarbonu.

3. Izlijte smjesu za tortu u pripremljeni kalup i pecite 45 minuta do sat vremena. Ostavite tortu da se potpuno ohladi u kalupu na rešetki.

4. Kad se torta ohladi, stavite je na ravni pladanj ili stalak za torte i pripremite glazuru. Lagano izradite krem sir dok ne postane gladak, prosijte u njega šećer u prahu i kukuruzni škrob (gustin) te sve sjedinite mikserom.

5. Mikserom izradite slatko vrhnje ili šlag dok ne dobijete mekani snijeg, dodajte par žlica u smjesu s krem sirom, a kada se sjedini, lagano špatulom umiješajte ostatak.

6. Premažite tortu i poslužite odmah.

