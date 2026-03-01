Bakin recept za slavnu tortu koja svima uspijeva: Sa samo nekoliko sastojaka oduševite obitelj

Klasična Victoria ''spužvasta'' torta, poznata i kao "sendvič kolač", apsolutni je kamen temeljac britanske tradicije ispijanja čaja. Sastoji se od dva nježna, prozračna biskvita spojena džemom i kremom od maslaca, a ime duguje kraljici Viktoriji koja ga je navodno obožavala. I danas je jedan od omiljenijih kolača u Velikoj Britaniji, a tajna njegove popularnosti leži u jednostavnosti i savršenom okusu.

Iako postoje bezbrojne verzije ovog recepta, uključujući i one slavnih kuhara, jedan se posebno ističe svojom pouzdanošću i lakoćom pripreme. Riječ je o starom obiteljskom receptu koji se prenosi generacijama, a koji jamči savršen rezultat svaki put, čak i ako niste iskusni u pripremi slastica. Recept, koji donosi Mirror, zahtijeva samo nekoliko osnovnih sastojaka i oduševit će sve okupljene za stolom.

Recept za savršenu Victoria tortu

Za pripremu ovog klasičnog kolača trebat će vam vrlo jednostavni sastojci koje većina već ima u svojoj kuhinji. Važno je da su svi sastojci sobne temperature kako bi se biskvit ravnomjerno ispekao i bio prozračan.

Sastojci za savršeni biskvit:

200 g sitnog kristal šećera

200 g maslaca, omekšanog

četiri srednja jaja

jedna čajna žličica ekstrakta vanilije

200 g glatkog brašna pomiješanog s jednom i pol žličicom praška za pecivo (ili samodizajućeg brašna)

Sastojci za nadjev i ukrašavanje:

100 g maslaca, omekšanog

140 g šećera u prahu

Džem od jagode ili maline

Šećer u prahu za posipanje

Postupak pripreme korak po korak:

Priprema je iznenađujuće brza i ne zahtijeva posebne vještine.

Prvo zagrijte pećnicu na 180°C (ili 160°C ako koristite ventilator). Pripremite dva okrugla kalupa za torte promjera 20 centimetara tako da ih dobro namažete maslacem i obložite papirom za pečenje. U velikoj posudi za miješanje, kremasto izradite omekšali maslac i šećer dok smjesa ne postane blijeda i pjenasta. Zatim dodajte jaja, jedno po jedno, uz ekstrakt vanilije i jednu žlicu brašna. Dobro izmiksajte smjesu nakon svakog dodanog jajeta kako bi se svi sastojci lijepo povezali. Nakon što ste umiješali jaja, vrijeme je za ostatak brašna. Nježno ga umiješajte špatulom, pazeći da ne miješate predugo kako biskvit ne bi postao žilav. Smjesu ravnomjerno rasporedite u dva pripremljena kalupa. Pecite u zagrijanoj pećnici od dvadeset do dvadeset pet minuta. Biskviti su gotovi kada dobiju lijepu zlatnu boju i kada se na dodir vrate u prvobitni položaj. Pečene biskvite izvadite iz pećnice i ostavite ih nekoliko minuta u kalupima prije nego što ih prebacite na rešetku da se potpuno ohlade. Za nadjev, mikserom izradite omekšali maslac, postupno mu dodajući prosijani šećer u prahu dok ne dobijete glatku kremu. Kada su biskviti potpuno hladni, slijedi najslađi dio, slaganje kolača. Jedan biskvit položite na tanjur za posluživanje i premažite ga pripremljenom kremom od maslaca. Preko kreme bogato nanesite džem od jagode ili maline, a zatim sve poklopite drugim biskvitom. Prije posluživanja, kolač obilno pospite šećerom u prahu za onaj klasičan i elegantan izgled. Rezultat je apsolutno fantastičan biskvit, a priprema je zaista nevjerojatno jednostavna.

Ova torta ostat će svježa i ukusna u zatvorenoj posudi otprilike tri do četiri dana, no malo je vjerojatno da će toliko potrajati, obično nestane u trenu.

