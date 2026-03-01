Bakin recept za slavnu tortu koja svima uspijeva: Sa samo nekoliko sastojaka oduševite obitelj
Klasična Victoria ''spužvasta'' torta, poznata i kao "sendvič kolač", apsolutni je kamen temeljac britanske tradicije ispijanja čaja. Sastoji se od dva nježna, prozračna biskvita spojena džemom i kremom od maslaca, a ime duguje kraljici Viktoriji koja ga je navodno obožavala. I danas je jedan od omiljenijih kolača u Velikoj Britaniji, a tajna njegove popularnosti leži u jednostavnosti i savršenom okusu.
Iako postoje bezbrojne verzije ovog recepta, uključujući i one slavnih kuhara, jedan se posebno ističe svojom pouzdanošću i lakoćom pripreme. Riječ je o starom obiteljskom receptu koji se prenosi generacijama, a koji jamči savršen rezultat svaki put, čak i ako niste iskusni u pripremi slastica. Recept, koji donosi Mirror, zahtijeva samo nekoliko osnovnih sastojaka i oduševit će sve okupljene za stolom.
Recept za savršenu Victoria tortu
Za pripremu ovog klasičnog kolača trebat će vam vrlo jednostavni sastojci koje većina već ima u svojoj kuhinji. Važno je da su svi sastojci sobne temperature kako bi se biskvit ravnomjerno ispekao i bio prozračan.
Sastojci za savršeni biskvit:
- 200 g sitnog kristal šećera
- 200 g maslaca, omekšanog
- četiri srednja jaja
- jedna čajna žličica ekstrakta vanilije
- 200 g glatkog brašna pomiješanog s jednom i pol žličicom praška za pecivo (ili samodizajućeg brašna)
Sastojci za nadjev i ukrašavanje:
- 100 g maslaca, omekšanog
- 140 g šećera u prahu
- Džem od jagode ili maline
- Šećer u prahu za posipanje
Postupak pripreme korak po korak:
Priprema je iznenađujuće brza i ne zahtijeva posebne vještine.
- Prvo zagrijte pećnicu na 180°C (ili 160°C ako koristite ventilator). Pripremite dva okrugla kalupa za torte promjera 20 centimetara tako da ih dobro namažete maslacem i obložite papirom za pečenje.
- U velikoj posudi za miješanje, kremasto izradite omekšali maslac i šećer dok smjesa ne postane blijeda i pjenasta. Zatim dodajte jaja, jedno po jedno, uz ekstrakt vanilije i jednu žlicu brašna. Dobro izmiksajte smjesu nakon svakog dodanog jajeta kako bi se svi sastojci lijepo povezali.
- Nakon što ste umiješali jaja, vrijeme je za ostatak brašna. Nježno ga umiješajte špatulom, pazeći da ne miješate predugo kako biskvit ne bi postao žilav. Smjesu ravnomjerno rasporedite u dva pripremljena kalupa. Pecite u zagrijanoj pećnici od dvadeset do dvadeset pet minuta. Biskviti su gotovi kada dobiju lijepu zlatnu boju i kada se na dodir vrate u prvobitni položaj.
- Pečene biskvite izvadite iz pećnice i ostavite ih nekoliko minuta u kalupima prije nego što ih prebacite na rešetku da se potpuno ohlade. Za nadjev, mikserom izradite omekšali maslac, postupno mu dodajući prosijani šećer u prahu dok ne dobijete glatku kremu.
- Kada su biskviti potpuno hladni, slijedi najslađi dio, slaganje kolača. Jedan biskvit položite na tanjur za posluživanje i premažite ga pripremljenom kremom od maslaca. Preko kreme bogato nanesite džem od jagode ili maline, a zatim sve poklopite drugim biskvitom.
- Prije posluživanja, kolač obilno pospite šećerom u prahu za onaj klasičan i elegantan izgled. Rezultat je apsolutno fantastičan biskvit, a priprema je zaista nevjerojatno jednostavna.
Ova torta ostat će svježa i ukusna u zatvorenoj posudi otprilike tri do četiri dana, no malo je vjerojatno da će toliko potrajati, obično nestane u trenu.
