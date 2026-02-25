Piletina na posteljici od hrskave salate: Brz i zdrav ručak gotov za 20 minuta

Tražite li ideju za brz, ukusan i proteinima bogat ručak koji ne zahtijeva kuhanje, isprobajte ovaj recept za pileću salatu umotanu u svježe listove zelene salate. Ovaj obrok, idealan za dvije osobe, gotov je za samo dvadeset minuta. Iako je salata savršena u hrskavim listovima, odlično funkcionira i kao namaz za bezglutenske krekere ili kao punjenje za sendvič s tostiranim kruhom.

Ovaj je recept, kako prenosi Daily Mail Online, osmislila Lauren Chambers, nutricionistica i savjetnica za hormonalno zdravlje. Poznata je po kuharici "Hormone Healthy Eats" u kojoj donosi brojne ideje za ukusne obroke, planove prehrane i prirodne pripravke s ciljem promicanja zdravog načina života.

Recept za piletinu na posteljici od hrskave salate

Sastojci:

2 šalice kuhane i nasjeckane organske piletine (može i pečena piletina s ražnja)

2 manje stapke celera, narezane na kockice

1/2 šalice crvenog grožđa, opranog i narezanog na četvrtine

1/4 šalice nasjeckanih pekan oraha

1 nasjeckani mladi luk

2 žlice sitno sjeckanog svježeg peršina

1 žlica svježeg vlasca

1 žlica svježeg kopra ili estragona (po želji)

1/2 šalice majoneze od avokadovog ulja ili punomasnog nezaslađenog grčkog jogurta

sok 1 manjeg limuna (otprilike 1-2 žlice)

1 čajna žličica Dijon senfa

1/2 čajne žličice morske soli

crni papar po ukusu

6 velikih listova zelene salate, opranih i osušenih

Priprema:

U srednje velikoj zdjeli najprije pomiješajte piletinu, celer, grožđe, pekan orahe, mladi luk, peršin, vlasac i kopar ili estragon, ako ga koristite. U zdjelu zatim dodajte majonezu, limunov sok, senf, sol i papar te sve dobro promiješajte dok se sastojci u potpunosti ne sjedine u homogenu smjesu. Pripremljenu salatu žlicom rasporedite na sredinu prethodno pripremljenih listova zelene salate i odmah poslužite.

