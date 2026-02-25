FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
IDEALAN OBROK /

Piletina na posteljici od hrskave salate: Brz i zdrav ručak gotov za 20 minuta

Piletina na posteljici od hrskave salate: Brz i zdrav ručak gotov za 20 minuta
×
Foto: Shutterstock

Iako je ova salata od piletine savršena u hrskavim listovima zelene salate, odlično funkcionira i kao namaz za bezglutenske krekere ili kao punjenje za sendvič s tostiranim kruhom

25.2.2026.
6:23
Antonela Ištvan
Shutterstock
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Tražite li ideju za brz, ukusan i proteinima bogat ručak koji ne zahtijeva kuhanje, isprobajte ovaj recept za pileću salatu umotanu u svježe listove zelene salate. Ovaj obrok, idealan za dvije osobe, gotov je za samo dvadeset minuta. Iako je salata savršena u hrskavim listovima, odlično funkcionira i kao namaz za bezglutenske krekere ili kao punjenje za sendvič s tostiranim kruhom.

Ovaj je recept, kako prenosi Daily Mail Online, osmislila Lauren Chambers, nutricionistica i savjetnica za hormonalno zdravlje. Poznata je po kuharici "Hormone Healthy Eats" u kojoj donosi brojne ideje za ukusne obroke, planove prehrane i prirodne pripravke s ciljem promicanja zdravog načina života.

Recept za piletinu na posteljici od hrskave salate

Sastojci:

  • 2 šalice kuhane i nasjeckane organske piletine (može i pečena piletina s ražnja)
  • 2 manje stapke celera, narezane na kockice
  • 1/2 šalice crvenog grožđa, opranog i narezanog na četvrtine
  • 1/4 šalice nasjeckanih pekan oraha
  • 1 nasjeckani mladi luk
  • 2 žlice sitno sjeckanog svježeg peršina
  • 1 žlica svježeg vlasca
  • 1 žlica svježeg kopra ili estragona (po želji)
  • 1/2 šalice majoneze od avokadovog ulja ili punomasnog nezaslađenog grčkog jogurta
  • sok 1 manjeg limuna (otprilike 1-2 žlice)
  • 1 čajna žličica Dijon senfa
  • 1/2 čajne žličice morske soli
  • crni papar po ukusu
  • 6 velikih listova zelene salate, opranih i osušenih

Priprema:

  1. U srednje velikoj zdjeli najprije pomiješajte piletinu, celer, grožđe, pekan orahe, mladi luk, peršin, vlasac i kopar ili estragon, ako ga koristite.
  2. U zdjelu zatim dodajte majonezu, limunov sok, senf, sol i papar te sve dobro promiješajte dok se sastojci u potpunosti ne sjedine u homogenu smjesu.
  3. Pripremljenu salatu žlicom rasporedite na sredinu prethodno pripremljenih listova zelene salate i odmah poslužite.

POGLEDAJTE GALERIJU 

POGLEDAJTE VIDEO Klasično jelo s toplinom doma: Recept za pileći paprikaš s njokima

PiletinaZelena SalataReceptRučakNutricionistica
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx