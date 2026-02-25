Piletina na posteljici od hrskave salate: Brz i zdrav ručak gotov za 20 minuta
Iako je ova salata od piletine savršena u hrskavim listovima zelene salate, odlično funkcionira i kao namaz za bezglutenske krekere ili kao punjenje za sendvič s tostiranim kruhom
Tražite li ideju za brz, ukusan i proteinima bogat ručak koji ne zahtijeva kuhanje, isprobajte ovaj recept za pileću salatu umotanu u svježe listove zelene salate. Ovaj obrok, idealan za dvije osobe, gotov je za samo dvadeset minuta. Iako je salata savršena u hrskavim listovima, odlično funkcionira i kao namaz za bezglutenske krekere ili kao punjenje za sendvič s tostiranim kruhom.
Ovaj je recept, kako prenosi Daily Mail Online, osmislila Lauren Chambers, nutricionistica i savjetnica za hormonalno zdravlje. Poznata je po kuharici "Hormone Healthy Eats" u kojoj donosi brojne ideje za ukusne obroke, planove prehrane i prirodne pripravke s ciljem promicanja zdravog načina života.
Recept za piletinu na posteljici od hrskave salate
Sastojci:
- 2 šalice kuhane i nasjeckane organske piletine (može i pečena piletina s ražnja)
- 2 manje stapke celera, narezane na kockice
- 1/2 šalice crvenog grožđa, opranog i narezanog na četvrtine
- 1/4 šalice nasjeckanih pekan oraha
- 1 nasjeckani mladi luk
- 2 žlice sitno sjeckanog svježeg peršina
- 1 žlica svježeg vlasca
- 1 žlica svježeg kopra ili estragona (po želji)
- 1/2 šalice majoneze od avokadovog ulja ili punomasnog nezaslađenog grčkog jogurta
- sok 1 manjeg limuna (otprilike 1-2 žlice)
- 1 čajna žličica Dijon senfa
- 1/2 čajne žličice morske soli
- crni papar po ukusu
- 6 velikih listova zelene salate, opranih i osušenih
Priprema:
- U srednje velikoj zdjeli najprije pomiješajte piletinu, celer, grožđe, pekan orahe, mladi luk, peršin, vlasac i kopar ili estragon, ako ga koristite.
- U zdjelu zatim dodajte majonezu, limunov sok, senf, sol i papar te sve dobro promiješajte dok se sastojci u potpunosti ne sjedine u homogenu smjesu.
- Pripremljenu salatu žlicom rasporedite na sredinu prethodno pripremljenih listova zelene salate i odmah poslužite.
