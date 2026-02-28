Tko je junak senzacionalne hrvatske pobjede? Svi pričaju o njemu

Pobjeda Hrvatske nad Njemačkom u Zagrebu nije bila samo još jedan veliki rezultat, bila je to večer koja je odjeknula europskom košarkaškom scenom. Aktualni svjetski i europski prvaci stigli su kao favoriti, ali parket su napustili pognutih glava. Dok su reflektori bili usmjereni prema iskusnim imenima, iz drugog plana pojavio se junak kojeg malo tko očekivao – Roko Badžim.

U trenutku kada se utakmica lomila, 28-godišnji Šibenčanin preuzeo je odgovornost i serijom preciznih šuteva preokrenuo tijek susreta.

U zagrebačkoj dvorani Dražen Petrović, Hrvatska je u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo ugostila Njemačku, reprezentaciju koja je držala svjetsku i europsku krunu.

U napetoj završnici, Badžim ulazi s klupe i postaje faktor odluke. Dvije sekunde prije kraja treće četvrtine pogađa ključnu tricu za vodstvo, a potom na otvaranju posljednje dionice veže još dvije i odvodi Hrvatsku na osjetnu prednost.

Od ukupno 15 poena, čak 11 postiže u presudnim trenucima. Njegov šuterski niz prelomio je utakmicu i omogućio Hrvatskoj slavlje 93:88.

Roko Badžim rođen je 18. kolovoza 1997. godine u gradu koji diše za košarku. Dolazi iz Šibenika, sredine koja je hrvatskom sportu podarila brojne velikane. Ljubav prema igri naslijedio je od oca Živka, nekadašnjeg istaknutog igrača legendarne Šibenke.

Već kao 15-godišnjak debitirao je za prvu momčad GKK Šibenika, čime je dao naslutiti da je pred njim ozbiljna karijera. S visinom od 197 centimetara i prirodnim osjećajem za šut, profilirao se kao bek šuter s izraženim napadačkim instinktom.

Nakon prvih koraka u matičnom klubu, karijera ga vodi u inozemstvo. Igrao je za Olimpija Ljubljana, potom se vratio u Hrvatsku i obukao dres Cibone.

Slijedile su epizode u Mađarskoj i Turskoj, a kratko je okusio i španjolsku ACB ligu nastupajući za Monbus Obradoiro. Početkom 2024. ponovno se vratio u Tursku, gdje danas nastupa za Merkezefendi Belediyesi Denizli i potvrđuje reputaciju pouzdanog šutera s prosjekom od oko deset poena po utakmici.

Badžim je prošao sve mlađe reprezentativne selekcije, a sa zlatnom generacijom 1997./98. osvojio je srebro na Svjetskom U19 prvenstvu 2015. godine. Za seniorsku reprezentaciju debitirao je 2021. i postupno izgradio status pouzdanog člana rotacije.

