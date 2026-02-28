FREEMAIL
MODRIĆ U FOKUSU

Luka, što kažeš na ovo? 'Ne mogu objasniti koliko mi znači, to je dar...'

×
Foto: IMAGO/imago sportfotodienst/Profimedia

Igrač kojega zovu Modrićevim 'alter egom' rekao što misli o Luki

28.2.2026.
17:38
M.G.
IMAGO/imago sportfotodienst/Profimedia
Luka Modrić dobio je nove hvalopspjeve, a sada su oni stigli od suigrača, Ardona Jasharija, kojega mnogi smatraju njegovim nasljednikom u Milanu.

Jashari, 23-godišnji švicarski veznjak albanskih korijena, u rezgooru za SempreMilan govorio je o Luki i objasnio koliko mu znači igrati s 'hrvatskim maestrom'.

"Imati Luku u momčadi, osobito na sličnoj poziciji, nevjerojatno je iskustvo. Ne mogu vam objasniti koliko mi znači da u svojoj prvoj sezoni u Italiji i u ovako velikom klubu kraj sebe imam takvog igrača. Gledati što on radi na terenu je izvanredno. Za mene je to dar i smatram da je iznimno važno da maksimalno iskoristim priliku dok je ovdje", izjavio je Jashari.

Jashari je karijeru započeo u Luzernu, gdje je postao najmlađi kapetan u povijesti kluba. Nakon sjajne sezone u belgijskom Club Bruggeu, prošlog ljeta stigao je na San Siro u transferu vrijednom 34 milijuna eura. Najspoznatiji talijanski sportski list La Gazzetta dello Sport već ga je prozvala "alter egom" Luke Modrića.

Vezni Igrac Luka Modrić Milan
