Otkriveno kako Milan pokušava nagovoriti Modrića da ostane

Milan pokušava nagovoiriti Luku Modrića da produži ugovor i da odigra još jednu sezonu u njihovom dresu, a sada je najpoznatiji nogometni insajder Fabrizio Romano otkrio koje metode Rossoneri koriste kako bi privoljeli hrvatskog maestra na ostanak.

Modrić je u Milan stigao prošloga ljeta, nakon 13 godina u Real Madridu, i odmah pokazao klasu te postao miljenik navijača. Jako ga cijene svi u klubu, pogotovo traner Masimilliano Allegri, i portal Sempre Milan piše da su u klubu odavno odlučili da žele produžiti ugovor s njim.

Luka je, naime, s Milanom potpisao ugovor na jednu sezonu s opcijom produljenja na još jednu i na njemu je odluka hoće li ostati.

"Njegov ugovor istječe u lipnju, ali postoji opcija produžeja na još jednu sezonu, koja je, za razliku od svih ostalih ugovora, u korist igrača. Klub ne odlučuje; Modrić će na kraju godine odlučiti kojim će putem krenuti. Vijest koju vam mogu reći, a koja je zapravo prilično blaga vijest, jest da je Milan započeo ovu dnevnu kampanju uvjeravanja", rekao je Romano na svom Youtube kanalu i dodao:

"Trener, njegovi suigrači i iz Uprave mu pokušavaju objasniti koliko je važan sada i koliko će biti važan za budućnost, barem još godinu dana. Milan bi ga želio zadržati, željeli bi iskoristiti ovu prednost, željeli bi da Modrić ostane kako bi mogao pomoći mladim igračima oko sebe za sljedeću sezonu."

