Što će Modrić reći? Pogledajte kakav je tulum napravio Snoop u svlačionici njihovog Swanseaja

Američka megazvijezda, reper Snoop Dogg izazvao je pravo ludilo u gradu otkako je stigao u Južni Wales uoči utakmice Championshipa u kojoj Swansea igra protiv Prestona.

Nekadašnji tvrdokorni reper i jedan od kako bi Amerikanci rekli OG-eva u zadnje je vrijeme prava posvuduša i pravo 'njuškalo', a posebno mu je omiljen sport. Nakon što je završila njegova zabava na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji iskorsitio je priliku što je u Europi pa svratio i do 'svog' Swanseaja.

Oduševio je osoblje improviziranom izvedbom jednog od svojih hitova, 'Drop It Like It’s Hot', u svlačionici. Natjerao je igrače i osoblje u napade smijeha nakon što je vezao kopačke koje je posudio kako bi isprobao neke nogometne vještine. Kupio je hrpu ulaznica za utakmicu i podijelio ih lokalnim dobrotvornim organizacijama. Oduševio je zabavom u velškom gradu izvodeći 75-minutni set nekih od svojih hitova.

A special day at Fairwood yesterday with @SnoopDogg 👊🐾 pic.twitter.com/Neg367Vi6z — Swansea City AFC (@SwansOfficial) February 24, 2026

A danas je klub objavio video repera kako pokazuje jednu od tisuća kuhinjskih krpa koje će podijeliti navijačima - i demonstrirajući kako ih moraju mahati u zraku na utakmici.

🐾 @SnoopDogg is asking the Jack Army to join him in a pre-match towel twirl this evening 🙌



Fans are encouraged to be in their seats 20 minutes before kick-off, and to twirl the towels as Snoop walks on the pitch. pic.twitter.com/sr0z0m1J9B — Swansea City AFC (@SwansOfficial) February 24, 2026

Snoop je prvo ušao na klupski teren za trening i svima koje je vidio na prijemu dao 'pet'. Zatim je upoznao sve, od menadžera Vitora Matosa i igrača do radnika u opremi i teta koje rade u praonici rublja.

Američki reper imao je posebnu personaliziranu majicu Swanseaja ispeglanu sa Snoop Doggom na poleđini, a zatim je zapanjio osoblje u sobi s opremom kada je počeo repati.

Swansea kit men x Snoop Dogg



The kit men trying not to die but also realising life has peaked 🤣🦢



pic.twitter.com/RZsD9cCaU8 — Sleeper Football (@SleeperFooty) February 23, 2026

Kitman i dugogodišnji obožavatelj Chris Eames rekao je za SunSport: „Tiskali smo majicu s njegovim imenom jer ju je htio nositi na utakmici.

"A kada pritisnete ime na poleđini majice, treba nekoliko trenutaka da se zalijepi - i rekao nam je: 'Što da radimo dok čekamo? Trebamo li repati?"

"Onda je odjednom počeo pjevati 'Drop It Like It’s Hot' i malo smo se uključili u refren. Netko je to snimio pa će to uskoro biti po cijelom internetu. Zatim je otišao u kantinu i upoznao kuhara, a zatim je posjetio praonicu rublja kako bi upoznao pralju rublja. Snoop nije mogao odoljeti izlasku na teren s nekoliko igrača. Posudio je nekoliko kopački za malo zabave. Neću previše komentirati njegove vještine, samo ću reći da ne mislim da bi trebao odustati od repanja zbog nogometa! Dečki su se nakon treninga fotografirali, nešto pojeli i otišli. Bio je briljantan i jednostavno je donio ogromnu pozitivnu energiju po mjestu."

20 years ago, the Championship would have never had celebrities dropping in.



Now, Snoop Dogg is about to take in Swansea vs. Preston.



It's the biggest league in the world. pic.twitter.com/hVRjG3N4Md — Second Tier podcast (@secondtierpod) February 24, 2026

Englezi pišu kako se Snoop Dogg pridružio klubu ljetps zajedno s legendom Real Madrida i hrvatskom legendom Lukom Modrićem kao manjinskim dioničarima.

Wrexham je privukao toliko medijske i globalne pažnje kada su holivudske zvijezde Ryan Reynolds i Rob McElhenney preuzeli klub prije pet godina. I odveli su klub iz zabačenih dijelova Nacionalne lige do natjecanja za mjesto u Premier ligi s tri uzastopna plasmana u viši rang.

Snoop doing bits in Swansea last night 🦢 pic.twitter.com/ecn0cuFI8x — Robert (@chipprob) February 24, 2026

Njihovi velški rivali na jugu proveli su sedam sezona u Premier ligi, a imali su i jednu godinu u Europskoj ligi nakon što su osvojili Liga kup - ali ovo im je sedma sezona natrag u Championshipu.

Reper pravog imena Calvin Cordozar Broadus Jr. strastveni je nogometni navijač i Swansea vidi kao autsajdera s pretežno radničkom pozadinom, što je nešto što rezonira s njegovim vlastitim odgojem.

🦢⚽️ Snoop Dogg yn perfformio yn Abertawe



Roedd y rapiwr byd enwog, sydd hefyd yn gydberchennog ar CPD Abertawe wedi perfformio cyn ymweld â Stadiwm https://t.co/vnJjur6l8O am y tro cyntaf nos Fawrth pic.twitter.com/qa9BbdP2cf — Newyddion S4C (@NewyddionS4C) February 24, 2026

"Moja ljubav prema nogometu je dobro poznata, ali mi se posebno čini što preuzimam vlasništvo nad klubom Swansea City. Priča o klubu i području me zaista dirnula. Ovo je ponosan grad i klub radničke klase. Autsajder koji uzvraća udarce, baš kao i ja. Ponosan sam što sam dio Swansea Cityja. Učinit ću sve što mogu da pomognem klubu", zaključio je Snoop.

