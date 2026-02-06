Zimske olimpijske igre dobile neočekivanu zvijezdu: Slavni reper izazvao ludnicu u Milanu

Mješoviti parovi u curlingu na Zimskim olimpijskim igrama Milano–Cortina dobili su neočekivanu pozornost nakon što se na tribinama u Cortini d’Ampezzo pojavio Snoop Dogg. Poznati američki reper pratio je susret američkog dvojca Koreyja Dropkina i Coryja Thiessea protiv Kanade te ih bodrio do pobjede 7:5.

Snoop Dogg utakmicu je pratio iz prvih redova, odjeven u posebno izrađenu jaknu s likovima američkih reprezentativaca, što nije prošlo nezapaženo među gledateljima i kamerama. U dvorani je vladala bučna atmosfera, a američki par upisao je treću uzastopnu pobjedu na turniru.

„Igrati na Olimpijskim igrama je posebno iskustvo, a kada vas bodre obitelj, prijatelji i netko poput Snoopa, to daje dodatnu energiju“, rekao je nakon susreta Dropkin, istaknuvši koliko im znači podrška s tribina.

Snoop Dogg u Cortini boravi u ulozi počasnog trenera američke reprezentacije, a tijekom natjecanja družio se s igračima i stručnim stožerom. Nakon utakmice spustio se na led, gdje su mu članovi američkih muških i ženskih ekipa pokazali osnove curlinga.

Američki izbornik Phill Drobnick potvrdio je da je Snoop igračima i trenerima podijelio simbolične poklone te naglasio kako je njegov dolazak dodatno podigao interes publike za natjecanja u curlingu.

U dvorani je u petak bio prisutan i tijekom nastupa britanskog para Jen Dodds i Brucea Mouata, koji su zadržali stopostotan učinak pobjedom protiv Švedske rezultatom 7:4. Nakon susreta, Snoop Dogg zatražio je zajedničku fotografiju s britanskim reprezentativcima, što je izazvalo dodatnu pažnju medija.

Škotski dvojac trenutačno je jedina neporažena momčad u konkurenciji mješovitih parova i nalazi se nadomak plasmana u polufinale.

Snoop Dogg posljednjih je godina čest gost na velikim sportskim natjecanjima. Bio je posebno zapažen i na Olimpijskim igrama u Parizu, gdje je imao ulogu promotora američke reprezentacije, a sudjelovao je i u svečanostima vezanima uz buduće Igre u Los Angelesu 2028.

