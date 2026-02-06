Filmska priča: Prodala je kožu da preživi, Hrvatska ju je odbacila, a rat je promijenio

Priča Oleksandre Oliynykove, poznate i kao Sasha, u Hrvatskoj počinje 2011. godine. Tada je kao desetogodišnja djevojčica s obitelji pobjegla iz Ukrajine nakon što je njezin otac Denis, javni kritičar tadašnjeg proruskog predsjednika Viktora Janukoviča, postao meta političkog progona.

Obitelj je u Zagrebu dobila status političkih izbjeglica, a život je bio sve samo ne lagan. Dok je otac radio kao taksist, a majka kao čistačica, sav novac ulagali su u Sashinu tenisku karijeru.

Hrvatska je nije podržala - vratila se u Ukrajinu

Iako je od 2017. do 2022. nastupala pod hrvatskom zastavom i kao juniorka stigla do 30. mjesta na svijetu, osjećala se kao autsajder. U otvorenom pismu 2019. godine opisala je kako su je u Hrvatskom teniskom savezu (HTS) sustavno ignorirali, navodeći da je s 15 godina izbačena iz programa jer "nije prava Hrvatica". Financijska situacija bila je toliko teška da joj je u jednom trenutku bivša Top 10 igračica, Talijanka Sara Errani, slala rekete i opremu kako bi uopće mogla nastaviti igrati.

Bez podrške sustava, Oliynykova se okrenula nekonvencionalnim metodama financiranja. Godine 2021. šokirala je sportski svijet kada je prodala dio kože na desnoj nadlaktici kao NFT za više od pet tisuća dolara. Kupac je time stekao doživotno pravo da na tom mjestu istetovira poruku ili logo koji će ona nositi na svakom meču. Taj potez, simbol njezine borbe, pretvorio ju je u "disruptoricu" teniskog svijeta.

Proigrala u 2025. godini

Prekretnica se dogodila 2022. godine. Nakon početka ruske invazije na njezinu domovinu, odlučila je ponovno zaigrati pod zastavom Ukrajine. Danas je jedina profesionalna tenisačica koja stalno živi i trenira u Kijevu, često uz zvuk sirena za zračnu opasnost i bez struje ili vode. Dodatnu snagu crpi iz činjenice da je njezin otac i bivši trener Denis na bojištu, a novac koji uštedi putujući sama na turnire šalje njegovoj vojnoj jedinici.

Godina 2025. bila je njezina sezona iz snova. Osvojila je čak tri WTA 125 naslova u Tolentinu, Tucumánu i Colini te je s 322. mjesta na ljestvici skočila među sto najboljih na svijetu, ostvarivši san svog oca. Početkom 2026. debitirala je na Australian Openu, gdje je na centralnom terenu pružila snažan otpor braniteljici naslova Madison Keys.

Oliynykova nije samo sportašica, već i glasna aktivistica. Javno je kritizirala neutralnost ruskih i bjeloruskih tenisača, ističući kako mnogi od njih podržavaju rat. "Neutralnost bi se trebala testirati. Mnogi podržavaju rat. Nekima je dovoljno što nemaju zastavu, ali to nije dovoljno", izjavila je, prozivajući igračice poput Mirre Andreeve i Diane Shnaider koje su primale nagrade od ruskog režima.